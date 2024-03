Bono Familiar Universal y Bono Escolar 2024: conoce si eres beneficiario y cómo cobrar

Te contamos más de los detalles que corresponden a este beneficio económico

Desde el inicio de su gestión gubernamental, Dina Boluarte, ha informado que se están entregando beneficios económicos a favor de los sectores más importantes del país, aunque aún existen desconocimientos sobre los subsidios que están siendo otorgados y quiénes son los beneficiarios. Por esta razón, se brindarán más detalles sobre el Bono Familiar Universal y el Bono Escolar de marzo de 2024 en la siguiente nota.

Es importante tener en cuenta que cada asistencia financiera entregada en el país está regulada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS), y estos apoyos sociales tienen un monto y un sector beneficiario específico, por lo que es probable que no se pueda recibir más de un bono simultáneamente.

¿Qué es el Bono Familiar Universal 2024?

El Gobierno peruano ha implementado el Bono Familiar Universal (BFU) de 760 soles como respuesta a la pandemia de COVID-19, con el objetivo de ayudar a las familias afectadas económicamente por las medidas de restricción y cuarentena.

El monto único fue entregado a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, así como a otros grupos vulnerables, como trabajadores independientes, informales y otros afectados por la pandemia.

Leer también:[Fiscalía denunció a Katy Ugarte]

¿Se pagará el Bono Familiar Universal 2024?

En el año 2020, se implementó un proceso de pago del BFU que incluyó la identificación y registro de los hogares beneficiarios, así como la entrega del bono a través de diferentes modalidades, como depósitos en cuentas bancarias, billeteras digitales y entrega en efectivo en lugares designados. El enlace para consultar sobre el Bono Familiar Universal 2024 no está disponible este año, por lo que se recomienda no ingresar tus datos personales a sitios web no confiables.

Modalidades de pago del Bono Familiar Universal

Fase 1: Modalidad de pago Depósito en cuenta

Fase 2: Modalidad de pago Carritos pagadores

Fase 3: Modalidades de pago Billetera digital y Banca celular

Fase 4: Modalidades de pago Banca celular

Fase 5: Modalidad Presencial

¿Qué es el Bono Escolar 2024?

El Bono Escolar, también conocido como Bono Escolaridad, se entrega a trabajadores del sector público con el fin de cubrir gastos relacionados con la educación, como la compra de útiles escolares, uniformes, pago de matrícula, entre otros.

Existen varios grupos de beneficiarios que reciben el monto extraordinario de 400 soles, como funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo diferentes leyes y decretos, docentes universitarios, personal de la salud, obreros del sector público, personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, pensionistas, servidores penitenciarios y trabajadores del sector público bajo régimen laboral de la actividad privada.

El enlace para consultar sobre el Bono Escolaridad 2024 no está disponible oficialmente, por lo que se recomienda verificar la boleta de pago del mes de enero o febrero, o en su defecto, en junio de 2024.

¿Cuándo se pagará el Bono de Escolaridad 2024?

El Bono de Escolaridad destinado al sector público tiene dos fechas de pago establecidas, una en enero o febrero y otra en junio de 2024. Cada beneficiario podrá acceder a los 400 soles una sola vez al año. Para conocer si eres beneficiario del Bono Escolar, debes verificar tu boleta de pago de enero o febrero. En caso de no haberlo recibido en esos meses del año 2024, deberás esperar hasta junio.