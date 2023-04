Conozca los beneficios de meditar en el agua

El agua y la meditación van de la mano. Entonces, si alguna vez has tomado una clase de meditación guiada, sabes que el agua está involucrada bastante. La imagen del agua se utiliza para ayudar a representar el flujo de nuestra mente, ayudándonos a superar cualquier bloqueo mental que tengamos y rejuveneciendo nuestros cuerpos y almas. Podemos imaginar la arena en la orilla de la playa, las olas en el lago o la fuerza constante de un río.

El agua mejora la meditación de muchas formas. Algunas personas usarán los sonidos del agua cuando mediten por sí mismos, enfocándose en los sonidos de las olas rompiendo, el murmullo de un arroyo o incluso las simples gotas de lluvia.

La meditación es generalmente segura para la mayoría de las personas. Se ha demostrado que afecta a varias condiciones de salud. y hacer que la gente se sienta mejor. La meditación en el agua puede ayudar a las personas que han tenido dificultades para meditar y sentir realmente el momento. Es una forma segura de conectarse realmente con ellos.

TIPOS DE MEDITACIÓN EN EL AGUA

Meditación guiada en el agua: Se utiliza la voz de otra persona para ayudarte a visualizar y realizar la sesión de meditación. Puede haber largos períodos de silencio, o puede ser guiado durante toda la sesión a medida que avanza. Hay muchas aplicaciones y recursos diferentes para las sesiones de meditación guiada que puede llevar incluso a la ducha o al baño. Tomarte tu tiempo en la ducha para realmente autorreflexionarse y sentir tu propio cuerpo es un tiempo valioso para tomar.

Meditación Mantra: Es un tipo de meditación en la que piensas en una palabra o frase y la repites una y otra vez para evitar pensamientos que te distraigan. Puede elegir una palabra de enfoque del día o usar palabras de afirmación. Pero la clave es estar atento a esa frase y bloquear todo lo demás.

Qi Gong: Es un tipo de meditación más física, muy similar al Tai Chi, y es parte de la medicina tradicional china. Es una forma más avanzada de meditación, pero podría combinarse bastante bien con la meditación en el agua.

BENEFICIOS

Una cualidad del agua es la reparación. Ese es su mayor beneficio. Estar bajo la ducha o flotando en una bañera, tan solo absorbiendo el momento, puede ser difícil por el vacío de la situación. Es decir, la persona no tiene nada que hacer más que contemplarse, lo que supone cierta vulnerabilidad. Pero los beneficios de la meditación en el agua valen la pena.

Esta práctica aclara la consciencia, por lo que deja al ser más al tanto de su existencia. También repara en lo emocional. Puede contribuir en la consolidación de la confianza y crear un ambiente para la reflexión.

Además, este tipo de meditación sumerge al cuerpo en una atmósfera acogedora y relajante, que afloja los músculos y las articulaciones, reduce los nervios y la presión sanguínea. Hasta puede ayudar a mejorar la postura y el movimiento del cuerpo. Regalarse momentos de relajación y reflexión es un mimo necesario para mantener el bienestar interno. Probar este tipo de prácticas puede ayudar en estos cuidados.

¿CÓMO PRACTICARLO?

En caso de apuro, meditar en una piscina o en una bañera funcionará. Sin embargo, meditar en agua natural, o al menos en uno que contenga algo de sal, proporcionará aún más beneficios. Lo primero que debes saber es que no debes hacer esto si estás cansado o si has tomado algún tipo de medicamento nuevo. No querrás quedarte dormido mientras haces esto, ya que puede volverse extremadamente peligroso.

MEDITAR EN LA BAÑERA

Si te estás metiendo en la bañera, es mejor comenzar con una sesión de meditación más corta, solo para ver si te gusta y si te sientes relajado o no. Hay algunas formas de hacer esto, pero esta parece ser la más exitosa para las personas en todos los niveles de atención plena. Necesitará unos 15 minutos, pero puedes adaptarte a tus necesidades.

Primero, necesitas controlar tu entorno y eliminar distracciones como sea posible. Puedes usar velas si lo deseas, usar un gel de baño o un baño de burbujas que huele fresco y te relaje. Acomódate en la bañera y relájate. Cierra los ojos y aclara tu cabeza tanto como sea posible. Si se te ocurre un pensamiento, deja que se te escape por la mente. Presta atención al calor de tu cuerpo y a tu respiración. Llena tus pulmones de aliento y suéltalo.

Una vez encuentras tu respiración, contrólala. Respira lentamente durante unos segundos, mantén presionado durante el mismo número de segundos y luego exhala nuevamente. Repite esto hasta que se convierta en una segunda naturaleza para usted. Después de unos minutos, vuelve a la bañera y permanece presente en el momento. Puedes quedarse quieto y simplemente disfrutar del calor hasta que sientas que está listo para terminar.

MEDITAR EN LA DUCHA

Primero, piensa en lo que ves cuando se ducha. Ahora, esto puede requerir un poco de trabajo de preparación: elimina esos productos viejos que no usas y limpia tu ducha, para no concentrarte en eso. En cambio, concéntrate en el agua que corre sobre ti, los patrones que hace la espuma de jabón cuando caen por tu cuerpo y cómo el agua se arremolina alrededor del desagüe.

Cuando veas el agua, siéntela contra tu piel. En particular, concéntrate en las áreas de su cuerpo donde tengas tensión o sienta dolor. Deje que se lave por el desagüe. Luego, respira profundamente por la nariz y observe lo que huele. Concéntrate en esos aromas.