Conoce los requisitos para adquirir el bono 600 del sector público

Uno de los requisitos es tener un empleo activo hasta el 30 de junio de 2023

El Congreso aprobó un crédito suplementario, propuesto por el Gobierno, que contempla la entrega de un bono de 600 soles a los empleados públicos del país.

De acuerdo con la primera disposición complementaria final, se autoriza la concesión de un bono excepcional, en una única ocasión, de 600 soles para los servidores que trabajan bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, así como para los empleados de la Ley 728 y los trabajadores sujetos al decreto 1057 (régimen CAS).

Además, se extiende este beneficio a los trabajadores comprendidos en la Ley 30057 (Ley del servicio civil), aquellos bajo la Ley 29709 (Régimen de los trabajadores penitenciarios) y los incluidos en la Ley 28091 (Miembros del servicio diplomático).

La norma abarca a los empleados de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

¿Cuándo se entrega?

El bono excepcional se otorga en una sola ocasión durante el Año Fiscal 2023 y no se considera como parte de la remuneración. Además, no está sujeto a cargas sociales, no tiene carácter pensionable y no se incluye en el cálculo de los beneficios laborales.

No califican cargos de dirección o de confianza

En el caso de los servidores civiles que se rigen por el Decreto Legislativo 276 y pertenecen al grupo ocupacional de funcionario, antes de realizar el pago del bono, la entidad debe verificar que el servidor no ocupe un cargo de dirección o de confianza y no cumpla con las siguientes características, que son mutuamente excluyentes:

i) No debe tener autoridad sobre todo o parte del personal de la organización, lo que significa que no debe tener la capacidad y la responsabilidad de supervisar, normar y dirigir un grupo de empleados.

ii) Esta autoridad debe ser formal, lo que implica que debe estar establecida y derivar de ocupar puestos previstos en los documentos de gestión de la entidad.

iii) No debe desempeñar la representación de la organización ni ser titular de una unidad orgánica o un órgano específico.

iv) No debe tener la capacidad de tomar decisiones importantes en nombre de la organización.

Requisitos

Para poder recibir el bono excepcional, el personal beneficiario debe cumplir con las siguientes condiciones, dependiendo de la entidad a la que pertenezca:

– En las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el personal beneficiario debe cumplir conjuntamente con los siguientes requisitos: tener un vínculo laboral activo al 30 de junio de 2023 y estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2023.

– En el caso de los gobiernos locales, el personal beneficiario debe cumplir conjuntamente con los siguientes requisitos: tener un vínculo laboral activo al 30 de junio de 2023 y estar registrado en la Planilla Electrónica (PDT PLAME) durante el mes de junio de 2023.

De acuerdo con la séptima disposición complementaria final, se permite de manera excepcional y en una única ocasión, otorgar una bonificación extraordinaria de 600 soles en diciembre de 2023 a los empleados administrativos de las Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales y de Lima Metropolitana que están sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, que establece la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

Esta bonificación extraordinaria no se considera como parte de la remuneración y no tiene carácter compensatorio ni pensionable. Además, no está sujeta a cargas sociales y no se utiliza como base para calcular el ajuste de otras bonificaciones, como las estipuladas en el Decreto Supremo Nº 420-2019-EF y otras regulaciones similares, para compensación por tiempo de servicio u otras asignaciones económicas.

La disposición autoriza al Ministerio de Educación, en diciembre de 2023, a realizar modificaciones presupuestarias en su presupuesto institucional sin requerir recursos adicionales del tesoro público, con un límite de 6 millones 263,400 soles a nivel funcional programático y 23 millones 165,400 soles a nivel institucional a favor de los gobiernos regionales.