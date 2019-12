Con cuento de la deuda le quieren quitar a la “U” Campo Mar y El Lolo

El tema de la deuda de Universitario, más parece un cuento de terror que algo real, pues si bien es cierto que existe una deuda, lo terrorífico es cómo los montos se han duplicado con el tema de los intereses que los aplica INDECOPI como le da la gana, para beneficiar a una empresa llamada Gremco que construyó el estadio Monumental a cambio de la propiedad de los “palcos suites” y la administración de la publicidad en el campo por un determinado plazo de años.

Atención hinchas y socios Cremas, todo está planificado para enero y por eso es la bronca por la administración

Pero también se debe a la SUNAT y otras instituciones, las cuales también incrementan los intereses e intervienen al Club en busca de cobrar la deuda.

Bueno, van ya muchos años con varias administraciones judiciales… y LA DEUDA SIGUE CRECIENDO…Increíble.

Las administraciones judiciales solo han entrado a la “U” para beneficio propio y no para solucionar nada, porque de todos los ingresos nunca pagaron un solo centavo.

LO QUE SE VIENE

Se pretende pagar la deuda el 2020, o sea dentro de un mes, pero la quieren duplicar por los intereses.

Lo que está planificado es pagar la deuda concesionando Campo Mar U y el “Lolo” Fernández.

Según Indecopi, la deuda concursal con 399 acreedores reconocidos asciende a más de S/ 171 millones y US$ 37 millones (un monto aproximado de US$ 88 millones). Sin embargo, el anterior administrador del club, Carlos Moreno, señaló que la deuda bordearía entre US$ 165 y US$ 170 millones.

Este incremento en más del doble de la cifra reconocida por el Indecopi, corresponde a la aplicación de los intereses aprobado en el plan de reestructuración en febrero de 2017. O sea, algo raro pasó.

La deuda

Todo este proceso nace en el 2012 con el pedido de un acreedor laboral, una AFP. De esa manera, el Club se atiene a las reglas del sistema especial creado para los clubes de fútbol en abril de 2012, a pedido de la Sunat, que impedía la liquidación del deudor.

En ese año, Indecopi nombra a Right Business como administrador temporal del club, teniendo como principales acreedores a la Sunat y la inmobiliaria Gremco.

El principal acreedor fue el Estado peruano, a través de la Sunat, con un crédito reconocido por más de S/ 155 millones, que representaba el 61% del total de las acreencias, lo que permitió nombrar a las administraciones del club.

El segundo acreedor fue Gremco, que planteaba su crédito sustentado en un laudo arbitral por la construcción del Estadio Monumental. El Indecopi reconoció el capital por la construcción por US$ 26 millones, pero le agregó US$ 31 millones por intereses.

Posteriormente, el club pasó a manos de Fernando Bravo de Rueda -nombrado por la Sunat-, quien inicia la acción popular que buscaba que se declare nulo el reglamento que impedía al Club Universitario acceder a la actualización de la deuda fiscal -que fue resuelto este año y podría reducir el crédito tributario entre S/ 20 y S/ 30 millones-.

El 2015, renuncia Bravo de Rueda y la Sunat nombra como administrador a la empresa Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C., a cargo de Raúl Leguía.

LA MOVIDAS DE GREMCO

Lo que viene después es la aprobación en Indecopi en favor de Gremco del monto de los intereses en la deuda concursal, en función al laudo arbitral, y reconoció como total del crédito el monto de US$ 57 millones, con lo cual se convirtió en el acreedor mayoritario en setiembre del 2016, con un 52% del total de la deuda concursal.

De esa manera, Gremco nombra un nuevo administrador en reemplazo de Solución y Desarrollo Empresarial. Entra Carlos Moreno, y en febrero de 2017 aprueba el plan de reestructuración con el 98.09% de los votos de la junta de acreedores.

A su vez, un grupo de acreedores y la Sunat plantearon una demanda en el 24 Juzgado Contencioso Adminstrativo de Lima contra el reconocimiento realizado por Indecopi sobre la forma de cálculo de los intereses, que fue declarada fundada, y ordenó que se recalcule el monto de la deuda a favor de Gremco.

El Indecopi resuelve el pedido de la Sunat e indica que la deuda de Gremco tendrá solo derecho a voto respecto de US$ 26 millones, con lo que se debe recomponer la administración y vuelven los hermanos Leguía.

Pero ahora Gremco ha logrado que se le reconozcan otra vez los intereses y quiere volver a la administración.