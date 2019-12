Nadine hundida hasta el cuello por la cutraza del gasoducto

Nuevos testimonios en manos del equipo Lava Jato revelan el interés para que el Gasoducto del Sur, proyecto emblema del gobierno de Ollanta Humala, sea concedido a toda costa a la empresa Odebrecht.

Cuatro exfuncionarios, un experto en hidrocarburos y un colaborador eficaz que coinciden en señalar que Nadine Heredia intervino en reuniones en Palacio de Gobierno sobre el proyecto en los primeros meses de 2013.

“La he visto en dos oportunidades. Y en la última reunión les preguntó a los asesores cuándo iban a tener los informes técnicos listos y les dijo que por favor no se demoren mucho”, aseveró Guillermo Lecarnaqué, expresidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, a la fiscal Geovana Mori.

Lecarnaqué contó las presiones de las que fue objeto y contó que el entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, le dijo: “Arriba se están sintiendo muy incómodos porque tú haces y deshaces con el proyecto”.

Luego de ello, el 7 de mayo de 2014, presentó su renuncia y lo reemplazó Edgar Ramírez Cadenillas, quien facilitó las cosas para Odebrecht.

El experto en hidrocarburos Mario Nicollini señaló a la fiscal que en una reunión a la que acudió Heredia, ella tenía su currículum vítae y le ofreció presidir el Comité Pro Seguridad, oferta que rechazó.

“Era un proyecto importante pero tenía varios errores: No tenía reservas de gas. No se sabía si iba a alcanzar para el centro y el sur. Y se buscó un consumo instalando centrales termoeléctricas. Pero que se cree que oferta no significa que haya demanda. Hasta ahora no las hay”, comenta el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi.