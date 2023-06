Cómo reconocer a una persona con mala energía

Para aquellos que creen en las energías de las personas, sabrán que cada uno tiene una carga positiva o negativa según corresponda, y es esta la que influye directamente en tu vida y en cómo te va en todo lo que realizas.

Te damos los tips para que reconozcas cuando quieran acercarse

El problema aparece cuando puede que seas una persona con vibras positivas pero estas rodeado de individuos con una evidente energía negativa que comienza a contaminar tu aura y a afectar directamente en tu personalidad, en tus actitudes y hasta en el desempeño de diferentes aspectos de tu vida.

De hecho, esto puede influir en la calidad de tus relaciones en tu vida personal, en la forma en la que te comportas, en tus reacciones ante diferentes situaciones, en tu rendimiento laboral, y hasta en tu progreso a nivel profesional; por ello, es indispensable que aprendas a identificar a estas personas para que te alejes lo más pronto posible.

¿CÓMO RECONOCERLAS?

Su apariencia:

Aunque parezca extraño, las personas con energías negativas no engañan, sino que se ven venir de lejos. Seguro que puedes visualizar a esa persona de tu entorno que apenas sonríe. De hecho, la cara larga es su mejor atuendo y las quejas su forma de vida. Y es que, la persona con energía negativa se queja de todo, especialmente de lo que no tiene solución, como si quejarse sirviera de algo. Son personas cuyas energías les provocan tristeza, seriedad y amargura.

La tensión:

Cuando estás cerca de una persona con energía negativa se puede notar la tensión. Se crea un clima hostil, que se hace evidente alrededor y del que quieres escapar enseguida. Los problemas comienzan a crearse alrededor y un aire de insatisfacción azota todo el ambiente. Las personas con mala energía suelen pensar que tienen mala suerte, pero en realidad, ellos atraen, con su actitud, a los problemas.

Te roban tu energía:

Seguramente alguna vez has quedado con alguien o has hablado con una persona que ha hecho que tu energía se esfumase. Puede que tú estuvieras contento hasta el momento de verla, pero después de tratar con esa persona te sientes algo más negativo y sobre todo mucho más cansado. Y es que, las personas con energías negativas absorben toda la energía de su alrededor convirtiéndola en pura negatividad. Esto les convierte en personas tóxicas de las que es mejor alejarse.

¿CÓMO SABER SI TE HA AFECTADO?

Te has convertido en una persona más amargada, que pierde la paciencia muy rápido y que se aflige ante las malas situaciones.

Has comenzado a discutir mucho con las personas que te rodean, cosa que no sucedía anteriormente.

Tienes problemas de comunicación pues cuando discutes terminas gritando, y actúas siempre a la defensiva con quienes te rodean, pues siempre piensas que te van a hacer algo malo.

Has perdido cierta inocencia y confianza en ti mismo y en los demás; además, el pesimismo se ha convertido en el aspecto más notorio de tu personalidad.

¿CÓMO PROTEGERSE DE LAS MALAS VIBRAS?

Existen ciertas cosas que puedes hacer, una de ellas es sonreírle a la persona con malas vibraciones, puede ser difícil porque los sentimientos que experimentas son muy fuertes, pero no hay nada que una buena sonrisa no pueda mejorar. No dejes nunca que te envuelva en su negatividad y si sonreír no funciona, lo mejor es alejarse. Si bien no siempre es fácil, puede ser la mejor opción.

El problema se suscita cuando la persona negativa forma parte de tu familia, pues es difícil evitar estar cerca. En esto casos, hay una frase que casi nunca falla que es “ahora dime algo positivo”. Aplícala sobre todo cuando la persona negativa comienza con sus ataques de malas noticias o frases negativas.

Nota como lo dejarás reflexionando y es probable que, aunque sea solo por un momento, cambie su actitud. Finalmente, si todo lo anterior no funciona, prueba imaginar que un aura blanca te rodea, enseguida notarás que las malas vibras no pueden tocarte. Las malas vibraciones no son tan difíciles de detectar. Solo es cuestión de agudizar el poder de observación.

Los cristales o las piedras son una gran ayuda para repeler toda aquella energía negativa y carga pesada de los demás, pues una vez dejas que se acerquen y entren a tu vida, puede influir de forma desafortunada en tu bienestar emocional; también puedes orar a tus ángeles e intentar mantener el equilibrio en tus pensamientos.

