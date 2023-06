La Molina: Clausuran dos chifas en operativo por incumplimiento de normas sanitarias

La Municipalidad Distrital de La Molina (MDLM) ha intensificado su labor de control sanitario y sancionará a todos los establecimientos de expendio de alimentos que no cumplan con los requisitos exigidos para su venta o elaboración.

Entre los requisitos se encuentran la calidad de los productos, su procedencia conocida, los insumos debidamente rotulados con nombre, los registros sanitarios y la fecha de vencimiento en aquellos casos en que los productos no se encuentren en su envase original.

Expertos en seguridad alimentaria señalan la importancia de proteger los alimentos preparados con tapas o plásticos de primer uso para evitar su contaminación por agentes externos, como polvo, pelos, moscas u otros materiales extraños. Asimismo, se destaca la necesidad de realizar frecuentes tareas de reordenamiento, limpieza y desinfección de las instalaciones para prevenir la presencia de plagas.

En este sentido, se enfatiza la importancia de almacenar los productos alimenticios siguiendo las distancias adecuadas: 20 cm al piso, 60 cm al techo y 50 cm a la pared, con el objetivo de facilitar la higiene e inspección. Además, se requiere que el personal manipulador de alimentos cuente con capacitación en buenas prácticas de manipulación, con conocimiento sobre enfermedades transmitidas por alimentos y evitando la contaminación cruzada. Se exige también que el personal cuente con un uniforme completo de color claro, que incluya mandil manga larga, gorro que cubra todo el cabello y calzado cerrado, además de mantener una adecuada higiene personal, uñas cortas y limpias, sin maquillaje, joyería u objetos personales en las áreas de trabajo.

En un operativo de control realizado en establecimientos de comida china, conocidos como “chifas”, la MDLM llevó a cabo la clausura de dos locales. El primero en ser clausurado fue el Sabor Oriental SAC “Chifa Can Win”, debido a la presencia de un sumidero sucio y maloliente, paredes en estado de descomposición, tuberías en mal estado, mobiliario y utensilios en condiciones antihigiénicas, y la detección de cucarachas en el lugar. Por su parte, el establecimiento Fung Shing EIRL fue clausurado debido a que su personal manipulaba alimentos sin utilizar uniforme, los productos no contaban con etiquetas y se encontraron alimentos en mal estado. Asimismo, se observó que los tachos de residuos carecían de tapa y se encontraban ubicados cerca de los alimentos en preparación, además de constatarse que los suministros cocinados no estaban debidamente tapados.

La MDLM reafirma su compromiso de garantizar la calidad y seguridad de los establecimientos de alimentos en el distrito, y continuará realizando operativos de control para asegurar el cumplimiento de las normas de higiene y protección alimentaria, en beneficio de la salud y bienestar de los ciudadanos.