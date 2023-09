Cómo pagar una deuda si no tengo mucho dinero

Pese a que nuestro primer pensamiento puede ser pedir un crédito, es importante nunca más caer en este ciclo de endeudamiento

Tener grandes deudas puede ser una de las peores situaciones financieras en nuestra vida. Aunque es más común de lo que creemos, es indispensable pagar nuestras deudas y salir de esta situación lo antes posible. Mientras más rápido paguemos nuestras deudas, mejor.

Sin embargo, pagar las deudas en su totalidad no es tarea sencilla, sobre todo si no tenemos dinero; lo importante es llevar un orden, anotar todo y mantener la calma. Existen muchas estrategias y consejos para acabar con esta situación. Si tú te preguntas, ¿cómo pago mis deudas si no tengo dinero? Nosotros te explicamos el método y estrategia para pagar tus deudas.

Pese a que nuestro primer pensamiento puede ser pedir un crédito, es importante nunca más caer en este ciclo de endeudamiento. Los créditos al final serán otra deuda más grande que tendremos que pagar a futuro, un problema repetido que será más difícil de liquidar.

TIPS

Pagar las necesidades prioritarias:

Pese a lo contrario que debemos creer, siempre es importante mantener las necesidades prioritarias por encima de las deudas, no hay que perder la cabeza para pagar todo, o terminaremos viviendo debajo de un puente. Lo primordial es pagar nuestras necesidades básicas, como la vivienda, la comida y otros servicios como agua y luz. Esto será muy importante para mantener nuestra salud y seguridad, en especial si tenemos familia que dependen de nosotros.

Si tenemos deudas en alguna de estas necesidades, como el alquiler, si será necesario pagar ésta ya que es muy importante para nuestra vida y para tener un mejor bienestar. Necesitamos un lugar donde vivir, puede ser otro más barato, pero necesitamos un hogar.

Ajusta tus gastos:

Elabora tu presupuesto para que sepas cuánto estás gastando cada mes y cuánto te queda al final. Si tu saldo es muy justo o no te queda casi nada, entonces hay que reorganizar tus gastos.

Analiza cuáles puedes eliminar temporalmente y en cuáles ahorrar, por ejemplo, las salidas con los amigos cámbialas por alguna reunión en casa, cancela suscripciones, o reduce planes de telefonía y televisión. Recuerda que todo lo que puedas ahorrar suma, por pequeño que parezca, y que esta medida es temporal, en lo que terminas de pagar tus deudas y vuelves a tener liquidez.

Busca otros ingresos:

Si a pesar de todos tus esfuerzos a fin de mes no te queda nada, será necesario que busques ingresos adicionales, ya sea un trabajo de fin de semana o la venta de algún producto. Además, considera que los bienes están para solucionar males, si puedes vender algún activo, como un coche o una computadora, hazlo.

Evita empeñar algún objeto ya que estas son deudas que tendrás que cumplir en el corto plazo y con intereses muy altos. Si no pagas a tiempo puedes perder lo que empeñaste, así como dinero que habrías obtenido si lo hubieras vendido.

Establece un fondo de emergencias:

Una parte de tus ingresos dedícala a iniciar un fondo de emergencias, el cual te ayudará mucho cuando se presente algún tipo de situación inesperada. Ya sea un accidente, un choque automovilístico, un viaje inesperado o cualquier otra cosa que implique un fuerte gasto inesperado. Cuando no tenemos fondo de emergencia, es muy normal que acumulemos deudas porque no tenemos dinero para pagar directamente. Es fundamental contar con un fondo de emergencias, no dudes en poco a poco ir acumulando parte de tus ingresos para dedicarlo a este fondo.

Pagar Deuda por deuda: Método Bola de Nieve

Ahora que tenemos un presupuesto, y estamos controlando los gastos hay que enfocarnos en pagar una deuda a la vez. Si te enfocas en pagar todas las deudas al mismo tiempo no tendrás la capacidad para liquidarlas en su totalidad, y esto hará que tengas que hacer más pagos y pierdas motivación al tratar de saldar tus deudas.

El principal consejo es pagar lo mínimo en todas las deudas, pero atacar con aún más fuerza (pagando por encima del monto mínimo) la deuda más chica y saldarla. Una vez pagada, utiliza ese pago mensual que ya no tienes pagar atacar a la siguiente deuda. Por ejemplo, si tienes una deuda de 100, y pagas 20 al mes para saldarla, terminaras pagándola en 5 meses. Al pagarla, puedes utilizar esos 20 para saldar la siguiente deuda. Si esa segunda deuda tenía un pago mínimo de 10 al mes, ahora la puedes atacar con 30 al mes y acabar con ella más pronto.

Esta estrategia se denomina método bola de nieve, y es muy efectivo, ya que cada vez que terminas de pagar una deuda, tienes más dinero para atacar a la siguiente deuda.

Plan de pagos fijos:

Eso va dependiendo de la institución bancaria que nos acredita y de las deudas que tengamos con ella, así sea hipotecaria o de tarjetas de crédito podemos pedir un plan de pagos fijos. Así el pago mensual será menor, apartándonos una mayor flexibilidad. Pero ojo, aún se tienen que pagar las deudas. Estos planes solo nos ayudan a estructurarla un poco más, no a olvidar nuestras obligaciones.

OPCIONES RÁPIDAS

Compra de deuda: Si tienes más de una deuda y tus fechas límites de pago te confunden y no te permiten cumplir con todas tus obligaciones financieras, podrías optar por la compra de tu deuda en tu banco de confianza. Una compra de deuda ocurre cuando un banco adquiere todas las deudas que posees con diferentes entidades bancarias, unificándolas en una sola que deberás pagar directamente a él. Esto no solo te permitirá llevar un mejor orden de tus pagos (porque tendrás una fecha única para pagar la deuda), sino también puede ayudarte a reducir los intereses que debes pagar, si el banco te lo ofrece así. Para más información, te recomendamos visitar la nota que publicamos al respecto hace algún tiempo.

Préstamos personales: Otra buena opción es optar por un prestamos personal para pagar tu deuda. Este tipo de préstamo te otorga dinero en efectivo para satisfacer cualquier necesidad económica.