Cómo encontrar mi camino en la vida

Encontrar el camino de uno mismo no es tarea fácil, tanto es así que hay personas que necesitan primero encontrarse a ellos mismos para saber hacia dónde quieren ir en su vida. Es habitual que a lo largo de la vida tengamos una etapa de confusión de no saber bien dónde debemos estar, pero nuestra mente es más sabia que todo eso y sólo dependerá de que sepas escucharte para poder saber exactamente qué quieres conseguir de ti mismo y hacia dónde quieres moverte.

Tu voz interior intentará bloquearte, pero siempre habrá otra voz más fuerte que te dirá qué pasos debes dar para conseguir lo que quieres

CONSEJOS

Cree en tu voz interior:

Hay una voz dentro de ti que te dice que PUEDES hacer que este próximo paso cuente y hacer lo que quieras hacer. A veces, tu voz interior intentará ponerte la zancadilla, pero siempre habrá otra voz más fuerte que te dirá qué pasos debes dar para conseguir lo que quieres de la vida. Tienes que profundizar y creer que puedes hacer lo que quieres. Ahora es el momento de seguir esa pasión.

Mira hacia atrás:

A veces para poder mirar hacia adelante hay que mirar un momento al pasado, por este motivo deberás pensar qué es aquello que hacías cuando eras niño que te hacía pasar las horas volando. Ahí está el secreto, en ese instante que lo pienses podrás darte cuenta de hacia dónde debes caminar.

No te centres en tus defectos:

Seguro que, en más de una ocasión, has perdido el tiempo intentando solucionar todo eso que se te da mal o ese defecto que no te gusta y que te causa una gran inseguridad. Es el momento de dejar todo esto a un lado. Estás gastando tiempo. Así que empieza a potenciar todas tus virtudes y talentos.

Identifica tus intereses:

Todos tenemos intereses que nos atraen y nos motivan, así que no dudes en identificar los tuyos, apúntalos en un papel en orden de prioridad y pregúntate cuál te gusta más y por qué te motivan tanto cada uno de ellos. Si después de todo esto te sientes diferente y piensas que lo que te gusta se sale de la norma, es una buena noticia. Significa que te has dado cuenta de tu don y no todo el mundo es capaz de hacerlo. Sigue tu don y encontrarás tu camino.

Céntrate en tus valores, que ellos sean tu guía:

Una de las mayores fuentes de frustración e insatisfacción es la disonancia cognitiva entre lo que hacemos, la vida que llevamos y nuestros valores: aquello que para nosotros es importante, valioso. Muchas veces nuestros valores y nuestras acciones o forma de vida no están alineadas, y esto nos causa un conflicto interno.

Tómate tu tiempo:

No tengas prisa en encontrar tu camino, y es que a veces no resulta nada fácil y presionarnos solo nos hará que nos perdamos más profundamente. Tenemos que pensar que es lo que queremos, pero no superficialmente, cada día podemos tomar un tiempo en visualizar cómo queremos que sea nuestra vida.

Es indispensable que tomemos unos minutos al día para nosotros mismos, para saber qué es lo que queremos y cómo conseguirlo. Actuar impulsivamente no nos servirá de nada. Mientras lo descubres puedes ayudar otras personas, apuntarte a voluntariados y hacer algo por alguien. Se trata de una buena forma de conocerse mejor.

Trabaja tu autoestima y tu desarrollo personal en general:

Lo que es dentro es fuera. Si la inseguridad y las dudas internas te pueden es posible que necesites ayuda de profesionales que te faciliten el trabajo de introspección necesario para encontrar tu camino.

Trabajar la autoestima y el desarrollo personal en general, es siempre una buena decisión. Hoy en día tienes acceso a montones de cursos, terapias y ayuda de todo tipo para conseguir darle sentido a tu vida. No te lo pienses porque eso sí que es invertir en felicidad y paz mental.

Descarta posibles proyectos profesionales:

En esta fase, debes descartar aproximadamente dos tercios de los elementos del listado de ideas, teniendo en cuenta el grado de ilusión que te producen y el grado en el que crees que entran en conflicto con tus valores. Además, debes basarte también en el criterio realista de si cuentas con los medios y el tiempo necesarios para hacer que prosperes en ellos. En lo que respecta al concepto de “prosperar”, plantéate cuáles son tus expectativas en cada caso.

De esta manera tendrás una idea aproximada de tu grado de afinidad con cada proyecto; si en uno necesitas llegar a obtener resultados excepcionales para sentir que ha valido la pena, seguramente no te ilusiona tanto como otra opción en los que ese sentimiento llega con resultados mucho más discretos.

Céntrate en unos pocos objetivos:

Busca metas a lograr y céntrate en una o en dos, pero no en más. De esta manera podrás comprometerte con ellas, darles el tiempo que merecen. A la hora de buscar y seleccionar ideas, básate en los pasos a seguir que vimos en el apartado anterior sobre encontrar ideas para desarrollar una carrera profesional, pero esta vez no te limites a lo laboral.

Pon en práctica la teoría del espejo:

Esta técnica te permitirá aprender cosas que posiblemente te ayuden a mejorar como individuo, al relacionarte con personas que tienen defectos o están atravesando por situaciones similares a los tuyos. No obstante, al hacerlo debes tener tu mente abierta al cambio y a entender qué es lo que puedes hacer para cambiar tu situación, así como la de tu compañero. Verás que podrás sentirte mucho más conectado con tu proceso al sentir que tienes un compañero que te ayuda a atravesar y superar esta horrible batalla.

Mantén la mente siempre en positivo:

La vida no es fácil y no siempre va a ser de la forma en que deseas que sea. No debes sentirte consternado si tus planes se desvían de su rumbo. Toma el control de la situación y haz todo lo posible por rodear las adversidades y conseguir lo que quieres. Todo se trata de esforzarte hasta que lo logres. Solamente tienes que hacer un pequeño desvío del rumbo que tu vida ha tomado hasta ahora.