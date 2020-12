Cómo combatir la fatiga emocional por pandemia

Si usted se siente agotado, irritable, con poca tolerancia a la frustración, sin ganas de hacer nada, desmotivado, triste y ansioso, tenga cuidado, porque podría tratarse de un caso de fatiga emocional a consecuencia de los más de siete meses de aislamiento social impuesto para enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus. Así lo publica la Agencia de Noticias Andina en un informe que detallamos a continuación:

Los meses de aislamiento y las medidas de prevención que debemos adoptar siempre causan angustia y estrés

“La fatiga pandémica no surge de la noche a la mañana, sino que es el resultado de días, semanas y meses. Se presenta de forma gradual y progresiva y no distingue edad, ya que se presenta por igual en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Este es un concepto relativamente nuevo ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud”, advirtió la psicóloga y psicoterapeuta Katherine Castillo Cornejo del Grupo San Pablo y de la Fundación Alvartez.

Frente a ello, recomendó evaluar cómo nos estamos sintiendo y cómo se encuentra nuestro entorno familiar, amical y de pareja. Si hay presencia de al menos tres señales de las mencionadas debe buscar ayuda profesional especializada.

TRASTORNO DE PÁNICO

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud, siete de cada 10 peruanos experimentan problemas de ansiedad y estrés en estos momentos.

“Uno de los principales riesgos que trae la fatiga pandémica es la depresión, la ansiedad y el trastorno de pánico debido a las tensiones y preocupaciones acumuladas durante los últimos meses (miedo al contagio o reinfectarse y la incertidumbre sobre cuándo terminará esta pandemia)”, indicó.

A manera de ejemplo, la psicoterapeuta indicó que muchas personas que antes hacían ejercicio y ahora no lo hacen por desmotivación, registran problemas de insomnio, mala alimentación y han perdido interés en su cuidado personal e higiene.

“La OMS ha advertido que una de las principales secuelas de la pandemia serán los problemas mentales. En nuestro país necesitamos mejores políticas de salud mental y educar a la población para que aprenda a distinguir señales de alerta y factores de riesgo para buscar atención y tratamiento oportuno”, precisó.

¿QUÉ HACER?

Para comenzar, la experta aconseja que aprendamos a vivir el presente.

“El día de hoy no se repetirá, intentemos ser agradecidos y construir cada momento con pensamientos y actitudes positivas frente a la vida. Hay que aprender a ver el vaso medio lleno y no el medio vacío, de esa forma generamos capacidad de afronte, hay que adaptarnos a los cambios de manera progresiva y no aferrarnos al pasado”, dijo.

Estos son algunos consejos prácticos para hacerle frente a la fatiga pandémica: