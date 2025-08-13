Colombianos detenidos en Santa Rosa de Loreto

Dos ciudadanos colombianos fueron intervenidos ayer por la Policía Nacional en el puerto del distrito de San Rosa de Loreto cuando se encontraban realizando trabajos de medición satélites colocando puntos con un equipo GPS y aparentes trabajos de topografía.

Fueron los transportistas fluviales quienes avisaron de las acciones que realizaban los extranjeros. Los detenidos fueron llevados a la comisaría, donde se desarrollan las diligencias conforme a ley.

Los ciudadanos colombianos dijeron a las autoridades que se encontraban realizando trabajos de medición en el puerto para la elaboración de un expediente técnico, pero obviaron mencionar para que institución trabajan.

De acuerdo con la información preliminar, los extranjeros no contaban con autorización oficial para desarrollar este tipo de labores en el país.