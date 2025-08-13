Cerro Centinela quedó limpio

MUNI DE SURCO QUITÓ PANELES QUE PRESENTABAN PELIGRO PARA TRANSEÚNTES

La Municipalidad de Santiago de Surco terminó de retirar la mañana del viernes 8 de agosto, los paneles publicitarios que se encontraban instalados en la avenida Raúl Ferrero, en la zona alta del cerro Centinela, y representaban un riesgo alto para las personas que transitan a diario por esta vía, debido a que tenían deficiencias graves en sus estructuras.

Esta medida fue adoptada tomando en cuenta las recomendaciones de Defensa Civil, que advertían que en la zona alta del cerro existía peligro por colapso de estructura, por aplastamiento y por sismo, debido a las condiciones de los referidos elementos, lo que se agravaba con la ocurrencia de vientos anómalos de los últimos días.

Dichos paneles publicitarios, seis en total y que fueron instalados durante administraciones anteriores, no tenían señales de mantenimiento reciente, presentaban rastros de óxidos, las uniones no tenían soldaduras adecuadas a la normativa para desarrollar su capacidad plástica en flexión; asimismo, en el suelo se observaba que habían sufrido deformaciones o rotura debido a las cargas laterales (fuerzas del viento), entre otras deficiencias. En tanto, se mantendrán los paneles ubicados en la zona baja de la ladera.

En el operativo participó el personal de la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa, Subgerencia de Defensa Civil, Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Tránsito, Subgerencia de Obras y Mantenimiento de Ornato y Subgerencia de Limpieza, Parques y Jardines, con el apoyo de la Policía Nacional.