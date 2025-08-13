PETRO MANDA CONDOLENCIAS POR MUERTE DE CONTRINCANTE URIBE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay. El mandatario de izquierda envió un mensaje de solidaridad: “Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida”.

Petro dijo que la violencia en su país viene siendo “derrotada” en las últimas décadas. “Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300,000 campesinos muertos, después de otro genocidio político cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos. Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún”, continuó el jefe de Estado.

En esa línea, señaló que las causas del fallecimiento del político de 39 años están “aún en averiguación”, por lo que pidió “profundizar” las indagaciones. “Serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento”, acotó, recalcando que jamás ha “perseguido” a algún miembro de la oposición.

En su cierre, el gobernante también hizo un llamado: “No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas, llevamos décadas de violencia. No más. Por eso estamos tristes y nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”.