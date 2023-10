Colombia: las claves de la política sobre drogas de Gustavo Petro

El escenario elegido para presentar la nueva política de drogas es altamente simbólico. El municipio de El Tambo, ubicado en el departamento del Cauca, reúne a miles de campesinos que dependen de la producción de hoja de coca, en una región que ha sido epicentro del conflicto armado, agravado por el narcotráfico.

En este contexto, más de 3,000 cocaleros procedentes del Cauca, así como de las regiones de Norte de Santander y Putumayo, donde la economía de la coca es la principal fuente de ingresos para miles de campesinos, se reunieron en El Tambo. El presidente Gustavo Petro también estuvo presente para presentar su nueva política de drogas llamada ‘Sembrando vida desterramos el narcotráfico’.

Esta política se desarrolló a lo largo de un año en 27 territorios, en colaboración con muchas de estas comunidades cuya vida gira en torno a la producción de coca. En estas regiones, se experimenta una crisis en la producción de coca, marcada por la falta de compradores, aunque no existe un consenso claro sobre las causas que la han generado.

Pronunciamiento

“En el Valle del Micay (Cauca) queremos hacer la primera experiencia de cambiar la economía (ilegal) por otra. Hablamos de una política que no se basa en las rejas ni en las extradiciones”, dijo Petro, cuyo discurso se centró, como lo ha hecho en escenarios internacionales, en la “hipocresía” de los Estados frente al problema del narcotráfico. Esta vez, sin embargo, hablaba también de hipocresía nacional. “Los narcos no viven en el Valle del Micay, viven en Miami, Madrid o Bogotá. El narcotráfico no nació en la sangre colombiana”, agregó, y mencionó que el narcotráfico ha permeado diferentes instancias como la Fiscalía o el Congreso.

Lucha importante

Poner fin a un negocio que ha estado arraigado durante décadas no será una tarea sencilla, y Gustavo Petro es consciente de ello. Colombia es el mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína. El país ha experimentado un aumento en la extensión de las plantaciones de coca, con las cifras más recientes indicando que las hectáreas cultivadas pasaron de 204,000 a 230,000 al cierre de 2022. Esto significa que la coca es una fuente de ingresos para miles de familias, y los carteles del narcotráfico continúan siendo activos.

Aunque el mandatario aseguró que su política de drogas supone una “ruptura” de la manera como se ha enfrentado el problema, admitió que no logrará desaparecerla por completo. “No podré lograrlo en todo el país, pero podemos hacerlo en el Cauca”, agregó ante un auditorio lleno de cocaleros, algunos organizados en las guardias indígenas y campesinas.

A pocas horas de distancia del lugar al que asistieron casi todos los ministros del Gobierno colombiano, se desarrolla uno de los conflictos más intensos que atraviesa Colombia. En el cañón del Micay, el Ejército colombiano se enfrenta a miembros de las disidencias de las extintas FARC, que se hacen llamar Estado Mayor Central (EMC). Al mismo tiempo, este grupo está participando en conversaciones de paz con el Gobierno colombiano.