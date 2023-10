Alianza Lima da la sorpresa en Juliaca y derrota a Binacional

Barcos marcó un doblete y fue la figura blanquiazul

Alianza Lima logró una victoria de 2-1 sobre el ‘poderoso del sur’ el martes 3 de octubre en la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. El partido se llevó a cabo en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

Hernán Barcos, el Pirata, marcó dos goles que aseguraron el triunfo para el equipo ‘íntimo‘ a los minutos 42 y 74. Jefferson Cáceres, atacante, anotó el gol de descuento a los 81 minutos. El equipo dirigido por el entrenador Mauricio Larriera regresó a la senda de la victoria después de un empate sin goles ante Melgar y sigue en la lucha por el título del Clausura.

Alianza Lima alcanzó un total de 75 puntos en la tabla de posiciones acumulada de 2023, lo que le aseguró un lugar en la final de los playoffs para disputar el título nacional. Además, sumaron 33 unidades en la tabla del Clausura, quedando a dos puntos del líder, Universitario y Melgar, que comparten la segunda posición. Si el equipo logra ganar el Clausura, se coronará campeón nacional sin necesidad de jugar la fase final, debido a que también se adjudicaron el título del Apertura.

Los jugadores del equipo de La Victoria tienen pendientes dos encuentros más, uno contra ADT en el estadio Matute y otro contra Deportivo Garcilaso en Cusco. Estos enfrentamientos se llevarán a cabo después del receso por la fecha FIFA de las Eliminatorias 2026. No obstante, para asumir el liderato, Alianza Lima deberá contar con un revés por parte de su clásico rival.

Mensaje del Pirata

El atacante argentino expresó su alegría por la adquisición de los tres puntos y envió un mensaje a aquellos que lo han criticado debido a su edad.

“Estoy muy emocionado por todo lo que venimos pasando. Ante todo, muchas trabas para llegar acá, hacía mucho tiempo que no se ganaba. Por ahí, mucha gente no creía que íbamos a ganar. Con 39 años, que no juega en altura, que está viejo, que no le da para jugar en la altura; ahí está, 90 minutos, dos goles. Eso es compromiso de pelear el campeonato, entrega, las ganas que uno le pone a esta camiseta, así como de todo el grupo”, declaró.

Del mismo modo, admitió que los ‘íntimos’ han avanzado significativamente, ya sea en su intento por ganar el Torneo Clausura o asegurarse un lugar directo en la final de la Liga 1. Afirmó que su principal meta es llegar a la final, y luego buscarán la victoria en el Clausura como su segundo objetivo. En caso de que no lo logren, su plan es competir en la final para buscar el tricampeonato.

Pero eso no fue todo, ya que también transmitió un mensaje a los seguidores de Alianza Lima, tanto a aquellos que estuvieron presentes en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina como a los que lo observaron desde fuera, destacando lo complicado que fue obtener la victoria en esa ciudad de gran altitud.

“No nos den por muertos. Nuestra gente, que son los que nos bancan, que saben que vamos a pelear hasta el final, dedicarles este triunfo, a mi familia y a todo el grupo que se lo merece e hizo un gran partido ante un rival difícil, en un campo y clima complicados. Nunca bajamos los brazos”, acotó.