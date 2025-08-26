Movistar y la Organización de Estados Iberoamericanos se unen para impulsar la lectura en el Perú

Integratel Perú (Movistar) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) firmaron hoy un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de promover el hábito de la lectura en espacios cotidianos y contribuir a cerrar brechas educativas en zonas vulnerables.

La iniciativa “Lectura en Movimiento: conecta tu señal lectora” busca acercar la literatura a la comunidad mediante contenidos digitales, recomendaciones de lectura y material gratuito difundido a través de las redes sociales corporativas y otros canales de comunicación de Integratel Perú.

El acto protocolar, se realizó en la Institución Educativa Bicentenario 0083 San Juan Macías, en San Luis, y contó con la presencia de Morgan Quero, Ministro de Educación; Mariano Jabonero, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos; y María Isabel León, Directora de Gabinete de Presidencia de Integratel Perú.

Este proyecto combina el liderazgo en conectividad que ofrece Movistar con el compromiso cultural de la OEI, a fin de hacer de la lectura una experiencia accesible y entretenida. Con esta alianza se busca reducir las brechas educativas en comunidades vulnerables, fomentar el acceso equitativo a contenidos culturales y fortalecer las competencias lectoras desde la infancia.

“Desde ese espíritu iberoamericano es que hoy nos honra asistir a la firma de este convenio entre la OEI e Integratel Perú, que está demostrando su gran capacidad para destrabar proyectos y llevar conectividad ahí donde es más necesario. Saludamos la presencia de María Isabel León, representante de la compañía, quien está liderando este esfuerzo para tener una perspectiva mucho más incluyente en los servicios que puede ofrecer el sector privado y la nueva Integratel Perú que es muy bienvenida aquí en el Perú”, señaló Morgan Quero, Ministro de Educación.

En el marco de la actividad Integratel Perú y la Organización de Estados Iberoamericanos suscribieron el Pacto Social por la Educación impulsado por el Ministerio de Educación mediante el cual ambas instituciones se comprometen a contribuir con la construcción de un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que responda a los desafíos del presente y futuro del país.