Así nació el Clásico del fútbol peruano

Entérate cómo se dio la histórica rivalidad entre la ‘U’ y Alianza Lima

Ayer se jugó una nueva edición del Clásico del fútbol peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura, por lo que una vez más, los hinchas de Universitario y Alianza Lima vivieron momentos de emoción durante el transcurso del encuentro.

Es por ello, que en “El Men”, te daremos a conocer cuándo y cómo se dio esta histórica rivalidad entre ambos equipos, hoy por hoy, los más emblemáticos e importantes de nuestro fútbol.

¿CUÁL ERA EL CONTEXTO DE LA ÉPOCA?

Durante el Oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930), nuestro país sufrió una serie de cambios. Específicamente en Lima, hubo muchas obras públicas y un plan de educación fuerte. Esto generó una división notoria entre la clase obrera y los estudiantes.

El torneo local de fútbol, entre clubes de Lima y El Callao, reflejaba este contexto social. Escuadras como Lawn Tennis, Ciclista Lima o el Circolo Sportivo Italiano eran los clubes de la alta sociedad.

El contraste era Alianza Lima, el club de La Victoria, barrio obrero de la época. Fundado en 1901, el conjunto blanquiazul contaba con muchos futbolistas de raza negra, quienes con su buena técnica y juego espectacular impresionaban a todos.

El campeonato de 1928 significó el debut de Federación Universitaria (hoy Universitario de Deportes) tras un masivo ascenso de equipos, ya que en 1927 jugaron ocho equipos, mientras que, para el siguiente año, subieron hasta 19 clubes.

Vale recordar, que jóvenes estudiantes, no solo de San Marcos, sino también de otras universidades, fundaron este club en 1924. Por este status de la época, era considerado un equipo de ‘blancos’.

ASÍ NACIÓ EL CLÁSICO

Un 23 de septiembre de 1928 empezaba el primer Clásico del fútbol peruano, aunque nadie lo sabía en ese momento. La Federación Peruana de Fútbol anunciaba el ‘doblete’ que habría aquel día por la “Quinta y última fecha de la Serie Final del Campeonato de Competencia de Primera División”.

Primero se jugó el Atlético Chalaco vs Sport Progreso y, el segundo partido en el Estadio Nacional, era entre la Federación Universitaria vs Alianza Lima. Desde entonces, nada sería igual.

Ese año fue la primera vez que, el ahora Universitario de Deportes, participó en un campeonato oficial del fútbol peruano y, su llegada a instancias finales, causó sorpresa.

La capacidad del escenario fue para 15 mil personas y las entradas se agotaron. Según un boletín de la época, solo existieron dos precios en dos zonas del complejo (incluidos el impuesto municipal): Primera, que costaba 2.00 soles; y Segunda, que costaba 1.00 sol.

Los blanquiazules, que ya tenían tres títulos en vitrina (1918, 1919 y 1927), solo necesitaban un empate para consagrarse como bicampeones por primera vez en su historia, sin embargo, esto no se les daría tan sencillo y ni pudieron terminar el compromiso por el exceso de expulsados y posterior finalización del encuentro por falta de jugadores en el terreno de juego.

Además, el cotejo no terminaría bien y se armaría una gran gresca en el estadio, la cual quedaría en la historia como el ‘Clásico de los Bastonazos’.

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE EL PARTIDO?

Todo transcurría normal en el clásico. Más o menos a los 25 minutos, según el informe arbitral, cuando Miguel Rostaing, y su compañero Quintana, se agarraron a golpes contra De Las Casas, el capitán crema. El juego se suspendió cuatro minutos hasta que el árbitro Julio Borelli expulsó a los tres.

Reiniciado el partido, los jugadores de Alianza Lima parecían preocuparse más de malograr físicamente a los contrarios que jugar. Así, también fueron expulsados Soria y Villanueva. Como detalle, la tarjeta roja aún no existía en el fútbol, pero igual fueron sacados del encuentro.

A falta de diez minutos, Juan Rostaing cometió una fuerte falta adentro del área. El defensa se fue a las duchas, pero el penal nunca se cobró. Alianza Lima se quedaba con menos de siete futbolistas y el árbitro culminó el partido. Los estudiantiles se imponían 1-0.

Lo que pasó luego es algo que no quedó muy claro, pues mientras que algunos medios, y el reporte del árbitro, dicen que los aliancistas empezaron la bronca con los hinchas en la tribuna preferencial con bastonazos incluidos, otros aseguran que fueron los cremas quienes provocaron a los blanquiazules.

En los días posteriores a dicho encuentro para la sociedad limeña, el partido tomó un papel de ‘negros contra blancos’ u ‘obreros contra estudiantes’, clases muy marcadas en la época. Luego, en los años posteriores, este tinte pintó cada previa del Alianza Lima vs Universitario de Deportes, transformándolo rápidamente en el Clásico del fútbol peruano.