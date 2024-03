Debut de 5 extranjeros con la selección peruana en la era Fossati

El DT Uruguayo convocó a varios jugadores no nacidos en Perú, incluyendo a Gianluca Lapadula (Italia), Eirck Noriega (Japón), Oliver Sonne (Dinamarca), Carlos Ascues (Venezuela) y Franco Zanelatto (Paraguay). Es relevante señalar que Franco Zanelatto, delantero de Alianza Lima, decidió nacionalizarse para no ocupar un cupo de extranjero, ya que no tiene familiares peruanos cercanos.