Christian Domínguez responde a Pamela Franco y niega ser quien filtra información a Janet Barboza.

Las tensiones entre Christian Domínguez y su expareja Pamela Franco han escalado, generando un nuevo intercambio de declaraciones. Luego de que Franco lanzara insinuaciones sobre la relación entre el cumbiambero y Karla Tarazona, su colega en el programa ‘Préndete’ y también expareja, Domínguez no tardó en responderle.

Ante las cámaras del programa «Amor y Fuego», Domínguez devolvió los comentarios de Franco con un tono sarcástico. La cantante expresó su decepción tras el escándalo de infidelidad que envolvió al actor meses atrás, afirmando que “como persona, se ha pintado de cuerpo entero”. En un tono serio, Domínguez respondió: «Yo me considero un buen ser humano, alguien que respeta a los demás. Un mal ser humano es alguien que no tiene respeto por los niños”.

Christian Domínguez critica a Franco y niega acusaciones

El cantante considera injusto que Franco siga hablando de él, especialmente ahora que ambos han tomado caminos diferentes. “Me parece injusto, y más aún después de su oficialización. Debería enfocarse en su presente. Yo no permitiría que la persona que esté conmigo hable de su pasado», declaró.

Además, Domínguez advirtió que no se quedará callado si Franco lo menciona nuevamente, insinuando que ella lo está provocando intencionalmente: “Cada uno que se atenga a las consecuencias de sus acciones”.

Niega ser la fuente de rumores hacia Janet Barboza

Las tensiones aumentaron cuando Franco acusó a Domínguez de ser el “sapo” que filtra información sobre ella a Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’. Según Barboza, Franco habría hablado mal de Karla Tarazona y experimentado conflictos con esposas de futbolistas.

Franco afirmó en «Amor y Fuego»: “Ese programa tiene algo raro, por eso digo, el sapo informa mal. Ellos aseguran cosas que no son ciertas”. Sin embargo, Domínguez negó ser quien proporciona esta información, respondiendo: “Si yo fuera el sapo, daría datos precisos, con fechas y detalles”.

Domínguez descarta reunión con Pamela Franco y Karla Tarazona

Por otro lado, ante la propuesta de Franco de reunirse con Tarazona y Domínguez para aclarar los rumores, el cumbiambero rechazó la idea, diciendo entre risas: “De chiquito me enseñaron a no meterme en conversaciones de mujeres. No me sentaría a hablar con mujeres”.

La situación entre Pamela Franco y Christian Domínguez sigue generando controversia, y ambos parecen estar lejos de una reconciliación.