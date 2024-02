Universal Music Group retiró sus canciones de TikTok

Los videos de la plataforma quedaron silenciados luego de que las negociaciones de licencia fracasaran

En la madrugada del jueves, TikTok quedó en silencio tras el fracaso en las negociaciones de licencia con Universal Music Group, la compañía discográfica que representa a artistas como Taylor Swift, Drake, U2 y Ariana Grande, fundamentales para el éxito global de la plataforma.

El martes, un día antes del vencimiento del contrato de licencia, Universal publicó una carta abierta acusando a TikTok de ofrecer pagos insatisfactorios y permitir que su plataforma se inundara con grabaciones generadas por IA, lo que afectaba las regalías para los músicos reales.

La red social confirmó que eliminó la música de Universal y los efectos se sintieron de inmediato. Las grabaciones de artistas de Universal desaparecieron de la biblioteca de TikTok, con videos existentes que utilizaban esta música teniendo su audio silenciado. Canciones de Universal ya no estaban disponibles para agregar a nuevos videos.

Por ejemplo, un video de Kylie Jenner usando una canción de Lana Del Rey (de Universal) estaba silenciado. Visitando perfiles de artistas de Universal como Taylor Swift y Ariana Grande, las pistas disponibles para los usuarios estaban vacías o reducidas.

La magnitud de las consecuencias aún no está clara. TikTok no proporcionó una estimación sobre cuántos videos se verían afectados. Algunos videos usando grabaciones de Universal no parecían ser afectados.

En respuesta, TikTok acusó a Universal de anteponer su propia codicia a los intereses de los artistas. Representantes de ambas compañías declinaron hacer nuevos comentarios sobre las negociaciones o la retirada de la música.

La retirada de Universal fue vista en la industria musical como una declaración de guerra contra una de las plataformas en línea más influyentes. TikTok es vital para la promoción de música nueva y antigua, como lo demuestra el éxito viral de la canción de Fleetwood Mac, “Dreams”, en 2020.

Negociaciones polémicas entre grandes compañías de música y plataformas tecnológicas no son inusuales. Sin embargo, es raro que una compañía de música cumpla las amenazas de eliminar su contenido, como sucedió en 2008 cuando Warner Music retiró miles de videos musicales de YouTube; el enfrentamiento duró nueve meses y Warner restableció sus videos después de que YouTube acordó compartir los ingresos publicitarios con el sello.