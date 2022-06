Carlos Anderson: “Congreso debe buscar la vacancia”

El congresista Carlos Anderson en declaraciones para Canal N, comentó que el Parlamento debe buscar la vacancia del presidente Pedro Castillo. Esto para así apaciguar la crisis política, en un contexto en que el gobierno del exprofesor está inmerso en supuestos casos de corrupción.

El legislador no agrupado expresó que debe existir un consenso entre todas las bancadas del Congreso, esto con el fin de recolectar los 87 votos requeridos para destituir al mandatario.

“La solución está en manos del Congreso en la medida de que haya un consenso para vacar al presidente por incapacidad moral permanente”, comentó.

Según el congresista, los dos pedidos de vacancia no progresaron porque Castillo supo “convocar voluntades” en el Parlamento.

“Ese consenso ha estado imposibilitado porque el presidente, en el uso del poder que tiene, ha sabido convocar voluntades dentro del Congreso, para evitar que se junten estos 87 votos necesarios”, expresó.

El parlamentario hizo un pedido a sus colegas a la reflexión y reconsiderar su posición a favor de una eventual vacancia presidencial.

“Espero que algunos de esos congresistas, cuyas voluntades han sido compradas, piensen en el Perú un poquito”, sentenció.

Carlos Anderson también se refirió contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien calificó como un “personaje nocivo” para la política peruana.

“Yo creo que el señor Aníbal Torres ya no tiene ninguna legitimidad, políticamente es un zombi porque su papel como alter ego político del presidente implica, sobre todo, tener un buen diálogo con la oposición, pero él no sabe dialogar solo gritar o insultar. Entonces es muy difícil conversar con alguien así; por lo tanto, su labor fundamental no existe”, finalizó.