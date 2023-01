Carambola: fuente de vitamina A y C

El carambolo es un arbusto tropical perenne que pertenece a la familia de las oxalidáceas. Este arbusto tropical perenne mide de 3 a 5 m. de altura, y sus hojas se encuentran distribuidas por las ramas. Su fruto es la carambola, que también recibe los nombres de fruta de estrella, ya que al observar su corte transversalmente, se parece a una estrella.

Conocida también como “fruta estrella” es muy cotizada en los mercados internacionales

De este modo, la carambola o fruta estrella es un fruto que proviene de países tropicales como Colombia, República Dominicana, Venezuela, México, Cuba, Perú, así como de países de Asia, Indonesia o incluso España.

La carambola se presenta en racimos en las ramas y en el tronco como bayas gruesas, ovoides o elipsoides. Es de color amarillo-anaranjado cuando ha madurado, y su corte transversal es como de una estrella de cinco puntas.

La pulpa de la carambola es jugosa, un poco fibrosa y ácida. Se puede consumir de diferentes maneras, ya sea comiendo directamente el fruto o combinándolo con otros ingredientes en zumos o vinagretas. También puede consumirse cocida.

BENEFICIOS

Aporta vitamina C y A:

Al proporcionarnos ambas vitaminas esta fruta se recomienda para toda la población y muy especialmente para aquellas personas que tienen un mayor riesgo de sufrir carencias en dichas vitaminas; como son las personas que no toleran los cítricos, el pimiento u otros vegetales (fuente exclusiva de vitamina C), las personas que llevan dietas bajas en grasa, y por tanto de un escaso contenido en vitamina A, o simplemente personas con necesidades nutritivas aumentadas (etapa de crecimiento, embarazo, lactancia materna, tabaquismo, estrés, cáncer, sida, actividad física aumentada, etc.

Recomendada para diabetes, hipertensión y afecciones de corazón y vasos sanguíneos:

Esta fruta se caracteriza por un bajo aporte en hidratos de carbono, lo que hace de ella un buen alimento para ser tomado por personas que padecen de diabetes, así como por ser rica en potasio, lo que la hace idónea para la hipertensión arterial y afecciones tanto de vasos sanguíneos como del corazón.

Posee propiedades laxantes:

La pulpa de esta fruta al poseer fibra soluble presenta la ventaja de tener propiedades laxantes, lo cual la hace muy buena para tomar en personas que padecen de estreñimiento. En definitiva, podemos considerar a esta fruta como un laxante natural.

Buena para dietas de adelgazamiento:

La carambola, al ser una fruta rica en agua y pobre en calorías, grasa e hidratos de carbono resulta ideal para incluirlas en dietas de control de peso. Además, para aquellas personas que no siguen dietas de adelgazamiento la pueden tomar sin restricciones dado su bajo aporte calórico.

Fuente de potasio:

Dentro del contenido mineral de esta fruta destaca el potasio, el cual es necesario tanto para la transmisión como para la generación del impulso nervioso, para una actividad muscular normal y ser el encargado principal de la hidratación y regulación celular.

INDICACIONES

Después de conocer todas las propiedades que encierran la carambola podemos deducir que interesa consumirlas:

Para todas las edades.

En situación de actividad física aumentada, y para deportistas.

Embarazo y lactancia materna.

Hipertensión y riesgo cardiovascular.

Defensas bajas.

Cuando se tiene estrés.

En dietas de adelgazamiento.

Estreñimiento.

Cáncer.

CONTRAINDICACIONES

Por su alto contenido en oxalato cálcico su consumo no es adecuado para personas con litiasis rena. Este efecto es aún mayor si se consume el jugo de carambola, al ser este muy rico en ácido oxálico. Y está totalmente desaconsejado para enfermos renales que requieren de una dieta de control de potasio, diarrea y trastornos gastrointestinales (estómago delicado, gastritis).

Al igual que ocurre con el pomelo, la fruta estrella se considera un potente inhibidor de la enzima implicada en las primeras fases de eliminación de muchos medicamentos, luego el consumo del fruto o del jugo de carambola junto con algunos fármacos puede aumentar de forma significativa la dosificación eficaz dentro de nuestro organismo, originando efectos fatales (paro cardiaco).