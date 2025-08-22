Capturan a sujeto que robó tablet a joven censista en Breña

El sujeto, con más de diez denuncias y antecedentes por diversos delitos, fue intervenido tras una persecución y puesto a disposición de la justicia.

Indignante. Un hombre fue captado por las cámaras de seguridad cuando le robó su tablet a una joven censista mientras esta se encontraba realizando sus labores de campo en la avenida Pedro Donofrio, en el distrito limeño de Breña. Tras el robo, el sujeto huyó del lugar y se cambió de ropa para despistar a los efectivos de Seguridad Ciudadana del distrito.

Sin embargo, después de una persecución, los agentes lo capturaron en la cuadra nueve del jirón Castrovirreyna. El sujeto fue identificado como Ricardo Romero Dávila, de 37 años. Juan Salas Oviedo, gerente de Seguridad Ciudadana de Breña, indicó que el hombre presenta antecedentes policiales por hechos delictivos similares.

“Se logró su ubicación. El mismo que responde al nombre de Ricardo Romero Dávila, que cuenta con antecedentes por hechos similares. Este sujeto, con la habilidad de burlar su captura, se observa en las cámaras que logra ingresar a una intersección y cambia de vestuario. Sin embargo, las imágenes y el video de las cámaras y el monitoreo oportuno permitieron que el Serenazgo que venía en la parte posterior, logre capturarlo y puesto a disposición de la justicia”, indicó Romero.

Asimismo, según fuentes policiales, el hombre de 37 años acumula más de diez denuncias por distintos delitos como robo agravado, hurto de vehículo, violencia familiar. Además, estuvo requisitoriado por la justicia en los años 2023, 2017 y 2016. Luego de su intervención, Romero fue conducido al Departamento de Investigación Criminal de Breña. Al lugar también llegó la víctima para presentar la denuncia correspondiente.