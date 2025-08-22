Llegó el Anticiclón del Pacífico Sur al Perú y temperatura descenderá

El Senamhi advirtió que el fenómeno afectará toda la franja costera del Perú, que experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”.

Lima amaneció este viernes, 22 de agosto, con una copiosa llovizna y una intensa sensación de frío, condiciones climáticas asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que trae a nuestro territorio vientos desde la Antártida. La intensa garúa afecta a varios distritos e, incluso, en algunos puntos, ya se observan charcos en las pistas y veredas.

Debido a estas condiciones, se recomienda a los conductores y ciclistas, así como a los usuarios de escúteres, tomar las precauciones debidas, a fin de evitar accidentes. Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que la costa peruana, incluida la capital, experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”.

En un comunicado, el organismo detalló que estas condiciones se presentarán del 22 y 25 de agosto, “principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas de la mañana”. Según explicó el Senamhi, estas condiciones están asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, “lo que incrementará la humedad en la franja costera”.

“Como resultado, se prevé la presencia de niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento que intensificarán la sensación de frío a lo largo de la costa peruana”, apuntó el organismo.