Jorge Fossati conforme tras empate de Universitario ante Palmeiras

Jorge Fossati analizó el empate que consiguió Universitario de Deportes en Brasil, en su último partido en la Copa Libertadores 2025.

Palmeiras cumplió el trámite en casa y avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores, tras empatar sin goles ante un Universitario de Deportes. Que se recuperó después de perder 0-4 en el estadio Monumental. Luego de consumarse la eliminación, el entrenador crema Jorge Fossati hizo un análisis sobre el partido disputado anoche en el Allianz Parque.

“Por encima de todo, creo que quedó muy claro que la ‘U’ jugó y pudo competir contra el mejor equipo de la Copa, que simplemente tiene un grupo de jugadores extraordinario y un gran entrenador”, señaló.

El uruguayo lamentó que su equipo perdiera por amplio margen en la ida disputada en Lima. “Pero creo que lo dije antes del juego que teníamos en mente que teníamos las cualidades para jugar contra un gran club como Palmeiras, mirándolo a los ojos. Infelizmente, eso en Lima no fue posible”, culminó.

La ‘U’ estuvo cerca de llevarse un triunfazo en Brasil. En el final, el arquero Weverton apareció una vez más de manera decisiva para evitar el tanto de Alex Valera para Universitario. Jairo Concha en el primer tiempo marcó un golazo pero fue anulado por fuera de juego.