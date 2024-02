Camu Camu: El superfruto con 50 veces más vitamina C

Camu Camu, la superfruta peruana con 50 veces más vitamina C que la naranja.

En el vasto tesoro de superalimentos peruanos, el camu camu destaca como un gigante nutricional, superando a la naranja con un contenido de vitamina C 50 veces mayor. Conocida científicamente como Myrciaria dubia, esta pequeña baya roja, oriunda de la Amazonía peruana, pesa alrededor de 8 gramos y se ha revelado como un aliado poderoso en la prevención del cáncer.

Perú resalta la riqueza nutricional de la fruta camu camu. Aunque su concentración principal se encuentra en las regiones de Pucallpa y Pebas, la fruta se destaca en la Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La vitamina C, esencial para el crecimiento y reparación de tejidos, forma el núcleo nutritivo del camu camu. En comparación con la naranja, mientras que esta última contiene 53.2 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, el camu camu sorprende con 2,780 miligramos en la misma cantidad. No solo es una fuente excepcional de vitamina C, sino que también aporta minerales como sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso y cobre.

La vitamina C, reconocida por su papel en la formación de colágeno, tejido cicatricial y refuerzo del sistema inmunitario, encuentra en el camu camu un aliado excepcional. Este superalimento no solo beneficia la salud de la piel, tendones y huesos, sino que también contribuye a la absorción del hierro y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Combate el cáncer

En lo que destaca aún más el camu camu es en su capacidad para combatir el cáncer. Actuando como antioxidante, protege las células contra los radicales libres, reduciendo el riesgo de daño celular que podría derivar en cáncer. Con altos niveles de antocianina, un pigmento natural, el camu camu se convierte en una herramienta en la prevención de células malignas, particularmente en cánceres de próstata, páncreas, hígado y colon.

Para aprovechar sus beneficios, se pueden consumir frescos, en jugos o smoothies, así como en formas deshidratadas, en polvo o cápsulas. El camu camu no solo es una joya nutricional, sino también un guardián de la salud, ofreciendo un impulso inmunológico y antienvejecimiento gracias a su extraordinario contenido de vitamina C.

Leer también: