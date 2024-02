Coar: detalles de la primera evaluación mañana, domingo 18

Conoce dónde y a qué hora los estudiantes podrán postular a los Colegios de Alto Rendimiento

Mañana, domingo 18 de febrero, los postulantes a los Colegios de Alto Rendimiento (Coar) asistirán al examen escrito de conocimientos, una etapa clave del proceso único de admisión 2024, que se llevará a cabo en 79 sedes en todo el país.

La evaluación, que tendrá una duración de 90 minutos, se centrará en medir las competencias lectoras y matemáticas de los postulantes considerados aptos para esta fase.

Para conocer la ubicación exacta de su sede de evaluación, los postulantes pueden acceder al enlace web, donde deberán ingresar su DNI, código y el Coar al que están postulando.

Cabe recordar que los estudiantes deberán verificar con anticipación la sede y el horario de su evaluación.

Horarios e indicaciones

El ingreso a la sede de evaluación será entre las 7:30 y las 8:00 a.m. Asimismo, la entrada a las instalaciones será entre las 8:00 y las 8:45 a.m. Es importante ser puntual, ya que después de este horario no se permitirá el acceso.

Los postulantes solo podrán ingresar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería, y se recomienda llevar elementos para protegerse del sol en caso de altas temperaturas.

Es importante recordar que está prohibido ingresar cualquier tipo de material adicional, como lápices, cuadernos, libros o dispositivos tecnológicos, ya que la institución proporcionará los materiales necesarios.

Las familias o apoderados deben acompañar al estudiante tanto en el ingreso como en la salida del examen, brindando el apoyo necesario en este proceso.

Segunda fase

Una vez completada esta primera fase, cuyos resultados se publicarán el 27 de febrero, se procederá a la segunda etapa del proceso de admisión los días 2 y 3 de marzo.