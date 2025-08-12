China en alerta por el brote de Chikungunya

China está afrontando una nueva alerta sanitaria ante el brote del virus Chikungunya, que hasta el momento se han registrado 7 mil casos en la provincia de Cantón solo en la última semana.

Además de Foshan, al menos otras 12 ciudades de la provincia de Cantón han confirmado cientos de contagios, lo que revela un patrón de transmisión rápida y amplia.

El primer caso se detectó, en Hong Kong, en un niño de 12 años. Entre los síntomas era fiebre y dolor en las articulaciones.

La reacción del gobierno asiático ha incluido medidas estrictas como el uso masivo de insecticidas, distribución de mosquiteros, inspecciones comunitarias y hasta la imposibilidad temporal de abandonar hospitales para quienes han sido diagnosticados.

Es una enfermedad infecciosa transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados del género Aedes, principalmente Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Esta patología suele manifestarse a los pocos días de la picadura con fiebre alta y dolor articular intenso, junto con síntomas como fatiga, náuseas, dolor muscular y erupciones cutáneas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones graves y las muertes son poco frecuentes y suelen afectar a bebés, ancianos o personas con enfermedades preexistentes.