Alaska es sede de la cumbre Rusia-EE.UU.

REAVIVAN RECURERDO DE CUANDO LOS ZARES LA VENDIERON A LOS GRINGOS

La elección de Alaska como sede de la cumbre ruso-estadounidense es un doloroso recuerdo de cómo los zares vendieron en 1867 la península a Estados Unidos a espaldas del pueblo ruso, un mal negocio que podía haber cambiado la historia del siglo XX.

A Rusia le trae muchos recuerdos ese territorio similar a Siberia, ya que simboliza el momento más álgido de su expansión colonial. De hecho, Alaska fue la única colonia propiamente rusa en ultramar.

El Kremlin vio bien la elección de Alaska como sede de la cumbre, ya que Putin, contra el que pesa una orden de arresto internacional por crímenes de guerra, sólo tendrá que cruzar el estrecho de Bering.

La historia que pudo ser y no fue

A los historiadores rusos les gusta especular con lo que hubiera pasado si Alaska hubiera sido territorio ruso hasta hoy en día. ¿Qué hubiera ocurrido si durante la Guerra Fría la Unión Soviética hubiera podido desplegar armas nucleares en Alaska?

Alaska también podía haberse convertido en una especie de Taiwán, ya que en la península se podían haber refugiado los blancos durante la Guerra Civil con los bolcheviques.

Una alternativa real a la venta de Alaska hubiera sido su arrendamiento a EE.UU., algo que el líder soviético, Vladímir Lenin, propuso a Washington en el caso de Kamchatka por un plazo de 60 años, pero la oferta fue rechazada por Washington, que no quiso reconocer a los bolcheviques.