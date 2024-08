Brunella Horna estalla contra Cuto Guadalupe por defensa a Cueva

La conductora de América Hoy se mostró indignada al escuchar las palabras del exfutbolista donde asegura que apoya al popular “Aladino”.

El exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe ha generado una fuerte controversia al defender públicamente a Christian Cueva. Recordemos que al popular “Aladino” lo acusaron de violencia familiar por su esposa Pamela López.

En una reciente entrevista con el programa América Hoy, el exfutbolista mostró su apoyo incondicional al jugador, pidiendo al público que considere sus sentimientos en medio de las graves acusaciones en su contra.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por los conductores de América Hoy, especialmente por Brunella Horna, quien expresó su indignación ante las palabras del exjugador. “Si su entorno, su familia y sus amigos no le dicen las cosas como son, Christian Cueva nunca va a cambiar. Los amigos y la gente cercana, la gente que quiere a Christian Cueva, tiene que decir las cosas como son, que tiene que ir a terapia. Lo que estamos viendo acá de Cuto es que no le dice nada”, indicó la rubia bastante indignada.

Pese a que se ha mostrado en desacuerdo con los escándalos que han envuelto a Pamela López; en esta ocasión, Brunella Horna alzó su voz para pedir que se tome con seriedad la denuncia de agresión de su otra amiga.

La defensa de “Cuto” Guadalupe a Christian Cueva:

Durante su intervención en el programa matutino, Luis “Cuto” Guadalupe habló con gran afecto sobre Christian Cueva. Lo describió como “un buen muchacho” y resaltando su cercanía con el jugador, a quien considera más que un amigo, prácticamente como un hijo.

“Yo lo considero más que un amigo, lo considero un hijo. Es un buen muchacho. He podido conversar con él, jamás me voy a sumar al cargamontón, ni justificar tampoco. Si hizo mal, lo agarraré yo y hablaré con él”, expresó el exfutbolista, revelando que incluso ha llorado al conversar con Cueva por videollamada.

Estas declaraciones se dieron en un contexto delicado, ya que Christian Cueva ha sido acusado por Pamela López de agresión física y psicológica en múltiples ocasiones durante su relación. Según contó la trujillana, el futbolista la maltrató repetidamente, incluso frente a sus hijos, llegando a un punto crítico este año con dos episodios violentos, uno de los cuales ocurrió el día de su cumpleaños.