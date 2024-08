Juan José Santiváñez: Capitán “PNP” entregó grabadora a Fiscalía

Dispositivo le sirvió al oficial Junior Izquierdo para grabar conversación con el titular del Interior, Juan José Santiváñez.

El capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”, filtró conversaciones con Juan José Santiváñez. Fue así como lo captaron llegando en horas de la tarde a la Fiscalía junto a su abogado José Carlos Mejía para entregar la grabadora con el diálogo antes mencionado.

Asimismo, se supo que el material corresponde al encuentro que, según el oficial, sucedió en un chifa el 21 de mayo pasado, cuando Juan José Santiváñez ya era titular del Interior.

Lee También:

En ese audio, que dura 2 horas 15 segundos, se escucha al ministro expresarle a su entonces amigo policía que la mandataria Dina Boluarte quería desactivar la Diviac, el área PNP que lideraba el coronel Harvey Colchado.

“A mí, Dina me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso. Yo le he dicho: no puedo, no puedo”, se le escucha decir a Santiváñez. Sin embargo, en otro momento expresa: “Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ¿usted puede desactivar la Diviac? Yo dije: sí”, afirmó respectivamente.

El abogado del capitán Izquierdo, José Carlos Mejía, ha señalado que esta situación debe ser investigada a fondo, pues los audios muestran una posible manipulación política de las funciones del Ministerio del Interior.

Juan José Santiváñez, por su parte, ha negado categóricamente la autenticidad de los diversos audios que salieron a la luz. Aunque eso sí, ha admitido haberse reunido con Izquierdo en un chifa en San Borja poco después de asumir su cargo.

Asimismo, se supo de antemano que todo este tema le generó suma incomodidad con las afirmaciones que se han dicho hasta la fecha. No obstante, en las próximas horas se sabrá en que acabará este polémico caso de varios en los cuales, el Ministro del Interior se ha visto envuelto.