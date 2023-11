Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se dan un beso en vivo

El presentador argentino se aproximó a la modelo peruana, la tomó suavemente del rostro y la besó en plena emisión del programa “Bailando 2023”, generando sorpresa entre los presentes en el set

Sorprendentemente, la modelo peruana Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron que mantienen una relación exclusiva, desafiando las expectativas. La exchica reality anunció esta noticia momentos antes de su participación en el programa argentino “Bailando 2023”, transmitido en vivo.

Figueroa afirmó que “Es algo lindo, no estamos haciendo nada malo”, dejando en claro que ambos están explorando una relación juntos. La exintegrante de ‘Esto es Guerra’, que había estado soltera durante mucho tiempo, compartió esta noticia en el programa de Marcelo Tinelli.

Cuando se le preguntó si había salido con los hijos del famoso conductor argentino durante el fin de semana, Milett comentó emocionada: “Estoy conociendo a alguien increíble que tiene un corazón espectacular, me encanta la relación que tiene con los niños”.

El beso

En la más reciente entrega de ‘Bailando 2023’, la cautivadora coreografía de salsa de salón de la modelo Milett Figueroa dejó al público impresionado. Al finalizar su presentación, la modelo no pudo resistirse a mostrar su coquetería al acercarse al conductor Marcelo Tinelli y hacer un gesto como si estuviera a punto de besarlo.

Sin embargo, al no recibir el beso esperado, las cámaras del programa se enfocaron en Marcelo, quien expresó sorpresa y solo pudo decir: “¿Tú sabías de esto? Me tienes que avisar”. Pero la historia no terminó ahí, ya que Tinelli se aproximó a la peruana detrás de cámaras.

En el video, se observa cómo Marcelo se acerca a Milett para sellar el beso que intentaron ‘robarle’. “Ese final va con beso y me tienen que avisar”, aseveró el conductor a la concursante que podría ser su pareja ahora.

En sus redes sociales, el presentador respondió varias preguntas, incluida una relacionada con la peruana. Ante la pregunta de si se está dando la oportunidad de conocer a Milett, él respondió: “Sí”.

Tinelli invitó a Milett al cumpleaños de su hija

A principios de este mes, Marcelo Tinelli hizo extensiva una invitación a Milett Figueroa para unirse a la celebración anticipada del cumpleaños de su hija Candelaria. La festividad tuvo lugar en un conocido restaurante de Buenos Aires, frecuentado habitualmente por el reconocido presentador argentino. Durante la celebración, se contó con la presencia de la hija mayor de Tinelli, su hijo Francisco, su primo Luciano, la pareja de Candelaria, entre otros.

Aunque la fecha oficial del cumpleaños de Candelaria estaba programada para el día 6 de este mes, la familia, como sorpresa, decidió adelantar la celebración una noche antes. La velada incluyó una cena, brindis y la clásica torta con velas durante la noche.

A través de sus redes sociales, el conductor expresó: “Feliz cumple, hija amada, que seas muy feliz siempre. Te amo tanto”. En otra imagen compartida por Tinelli, se puede apreciar a todo el grupo reunido celebrando el cumpleaños, con la exintegrante de “Esto es Guerra” sonriendo para la foto grupal.