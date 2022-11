Bono alimentario: Conoce si te corresponde el pago de los 270 soles

A partir de noviembre, más de seis millones de personas que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema podrán cobrar el Bono alimentario de 270 soles que entrega el gobierno, si figuran en el padrón de beneficiarios, según anunció Dina Boluarte, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En los próximos días, el Midis brindará los detalles sobre cómo consultar el padrón de beneficiarios y las modalidades de pago de este subsidio, dirigido a 4 251 464 ciudadanos, que figuran en el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares, que administra dicho ministerio, y a los 2 559 850 usuarios de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65 que aún no han recibido esta subvención adicional extraordinaria.

Formar parte de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, que los miembros del hogar no figuren en la planilla de una institución del Estado o de una empresa privada y que ninguno de sus integrantes sea una autoridad o servidor del Estado ni candidato a un cargo público son los principales requisitos para ser beneficiario de este bono.

En un inicio, se dijo que este apoyo económico era una nueva entrega del Bono Yanapay, pero voceros del Midis aclararon que no tiene nada que ver con este subsidio, el cual ya no existe.

Con esta guía, Convoca a tu servicio responde a tus interrogantes sobre el Bono Alimentario, en base a información oficial. Además, entrevistamos a Julio Demartini, director general de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del Midis.

✔ ¿Cómo se pagará el Bono alimentario?

El pago del Bono alimentario está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y se realiza en dos tramos:

Primer tramo

Beneficiarios del Bono alimentario: Un millón 300 mil personas inscritas en los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo, porque son personas vulnerables y en situación de pobreza extrema registradas en Sistema Nacional de Focalización a cargo del gobierno peruano.

Monto del Bono alimentario: Adicionalmente a la asignación que reciben cada bimestre los afiliados a los programas sociales, se les está otorgando una subvención extraordinaria. Los beneficiarios de Juntos reciben 200 soles más este bimestre, a los de Pensión 65 les corresponde 250 soles adicionales y a los de Contigo les toca 350 soles más.

Inicio del pago del Bono alimentario: Del 15 de agosto de 2022 al 30 de abril del 2023.

Segundo tramo

Beneficiarios del Bono alimentario: Seis millones de personas vulnerables, que no están registradas en programas sociales del Estado, no figuran en la planilla de una empresa privada o de una entidad del Estado y cuyos ingresos mensuales en el hogar no superan los 1 025 soles.

Monto del Bono alimentario: 270 soles para cada persona que cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiaria de esta subvención.

Inicio del pago del Bono alimentario: Noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

✔ ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del Bono alimentario?

Los potenciales beneficiarios del Bono alimentario son ciudadanos mayores de edad, de 18 a más años, que cumplan los siguientes requisitos:

Hogar

a- Que formen parte de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

b- Que formen parte de hogares usuarios de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65, a excepción de los beneficiarios de la subvención extraordinaria adicional dispuesta por el artículo 20 de la Ley N° 31538.

c- Que formen parte de hogares comprendidos en los literales a y b; cuyos integrantes no se encuentren registrados en las planillas que administra el Ministerio de Economía y Finanzas o en la planilla privada, que administra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, exceptuándose a los pensionistas, sobrevivientes y personas de la modalidad formativa.

Ingresos mensuales

– Además de formar parte de unos de los tres tipos de hogares, son elegibles los ciudadanos comprendidos en el Registro Nacional para medidas Covid-19, en el marco de la Emergencia Sanitaria, siempre que el ingreso mensual de dichos hogares no supere el monto de la remuneración mínima vital de 1 025 soles; de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo.

Familiares en el hogar

– Además de formar parte de los tres tipos de hogares y de tener ingresos menores al sueldo mínimo, los ciudadanos no deben ser miembros de hogares con algún integrante que sea autoridad, servidor o candidato a algún cargo público (Congresista, alcalde, regidor, gobernador, consejero regional, vicegobernador, prefecto, subprefecto y teniente gobernador). Esta información figura en la base de datos de Declaraciones Juradas de Intereses de Autoridades, Servidores/as y Candidatos/ as a cargos públicos, administrada por la Contraloría General de la República.

✔ ¿El Bono alimentario es una nueva entrega del Bono Yanapay?

“No es un nuevo Yapapay porque este era un bono que llegaba a más de 13 millones de personas y fue dado en el contexto de pandemia. Este bono nuevo, que le decimos el Bono Alimentario, va en línea con la coyuntura del impacto económico, para ayudar a las familias más necesitadas, sobre todo en el tema de la canasta familiar”, aclara Julio Demartini, director general de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del Midis.