Bolsonaro afirma que no huirá de Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha rechazado el Supremo Tribunal Federal (STF) las acusaciones sobre su intención de abandonar el país tras el hallazgo de un documento de solicitud de asilo dirigido a la Presidencia de Argentina en un teléfono móvil que le fue confiscado por la Policía Federal y ha aprovechado la ocasión para exigir la revocación de la orden de arresto domiciliario que pesa en su contra.

“La autoridad policial evidentemente sabe, como es bien sabido, que para considerar la prisión preventiva, debe existir un hecho contemporáneo. Pero, aun así, solo cuentan con un documento, que reconocen como un simple borrador antiguo enviado por un tercero, además de la innegable constatación de que la solicitud no se materializó”, explicaron los abogados del exmandatario en declaraciones recogidas por la Agencia de Brasil.