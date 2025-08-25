EE.UU. desplegó ‘juicio final’ en Groenlandia

Las Fuerzas Navales de los Estados Unidos han desplegado un avión Boeing E-6B Mercury, conocido como ‘juicio final’, una aeronave esencial para garantizar el comando y control de las fuerzas nucleares en caso de un conflicto, a la base espacial de Pituffik, en Groenlandia, reportó la revista Newsweek con referencia a fuentes militares.

Se afirma que el despliegue tiene como objetivo llevar a cabo “operaciones planificadas” y maniobras con submarinos nucleares en los océanos Atlántico y Pacífico.

El despliegue del E-6B en Groenlandia se produce tras el anuncio del presidente estadounidense, a principios de agosto, en el que aseguró que dos submarinos nucleares ya están desplegados en “las regiones apropiadas”. Trump hizo estas declaraciones en medio de su polémico cruce de publicaciones con el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev.