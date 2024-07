ATU sorprendida por cese de diálogos con concesionarios

La Autoridad de Transportes está decidida a buscar soluciones.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) expresó su sorpresa tras el abrupto cese de los diálogos con tres empresas concesionarias. Estas guardan relación con los buses que brindan sus servicios al Metropolitano.

Mediante un comunicado, la ATU reconoció los “desafíos que enfrenta el Metropolitano y está decidida a encontrar soluciones dentro del marco de los contratos de concesión y la normativa vigente con el objetivo de abordar una problemática que persiste desde hace más de 14 años”. Ante ello, tomarán las medidas correspondientes y adecuadas.

No obstante, la entidad refirió de que no cederá a presiones que comprometan recursos del Estado o que podrían afectar los resultados de los procesos judiciales y/o arbitrales. “En este contexto, las mesas técnicas y operativas organizadas por la ATU se han llevado a cabo con total apertura y seriedad. Las posiciones discrepantes no descalifican la capacidad técnica y legal de los funcionarios ni justifican la falta de respeto, especialmente cuando se acordó continuar con la reunión el viernes 2 de agosto. Sin embargo, después de esa reunión, tres operadores de buses desestimaron ello en un comunicado reciente”, se lee en el comunicado.

Ahora, como bien se sabe, los concesionarios de buses del Metropolitano informaron de que se han realizado dos reuniones con los funcionarios del ATU. En esas conversaciones, los diálogos han resultado ser “infructuosos” para resolver el problema del financiamiento por lo que se ha decidido suspender dicha reunión.

“Las conversaciones han demostrado ser infructuosas”, resaltaron los concesionarios de buses del Metropolitano afiliados a la asociación “A Movernos” y AFIN. Según ellos, esto se dio “debido a que los funcionarios no parecen comprender la gravedad de la crisis que atraviesa el sistema metropolitano y, en consecuencia, las propuestas presentadas no abordan los problemas actuales, manteniendo la misma postura que traslada a los usuarios los costes generados por su ineficacia en la gestión del contrato de concesión”, afirmaron los miembros de dicha asociación.

En el comunicado, también sostuvieron de que “lamentablemente, la actuación de estos funcionarios ha puesto de manifiesto una carencia de las capacidades técnicas necesarias para el desempeño de sus cargos, así como una insuficiente autoridad y voluntad política para resolver la situación crítica en la que se encuentra el sistema de transporte metropolitano”. Definitivamente, esta situación no cayó para nada bien.

Acta de mesa técnica fue negada:

Finalmente, informaron que varios de los representantes del consorcio se negaron a firmar el acta de la Mesa Técnica celebrada el 25 de julio último. Esto se dio así debido a la no aportación de soluciones concretas debido a que estaban privilegiando sus intereses de funcionarios por encima de los usuarios.

Ante esta situación, la ATU optó por sacar otro comunicado informando que se ha presentado un DU para modificar el contrato de concesión del Metropolitano.