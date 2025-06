Así proteges a tus plantas del frío de este invierno

ELLAS TAMBIPEN SIENTEN LOS RIGORES DE ESTA ESTACIÓN. APRENDE QUÉ HACER

El frío no es la temporada favorita de tus plantas, sin embargo, existen varias técnicas que te ayudarán a protegerlas. Aunque el frío sea la temporada favorita para muchos, para las plantas es la peor época del año.

Porque también ellas lo necesitan, cómo cuidar tus plantas del frío, pues las bajas temperaturas suelen repercutir negativamente en ellas y las lastima más de lo que crees. Y es que, aunque tú prefieras las temporadas de frío, ellas no tanto, pues puede retener bastante su crecimiento, además de provocarles quemaduras y estrés. Por ello, necesitan de cuidados especiales para combatir exitosamente la temporada de heladas.

Sí, el frío puede dañar a tus plantas, pero no debe ser sinónimo de caos si las proteges con estas sencillas técnicas. Te lo agradecerán muchísimo y, sobre todo, se mantendrán igual de hermosa que siempre.

Cómo el frío puede dañar a tus plantas

Como ya mencionamos, tus plantitas no son fanáticas del frío, aunque a muchas les guste la humedad, no se adaptan a los climas helados y ponerles una frazada tampoco es la solución (aunque se verían muy tiernas si lo imaginamos). Y como ya sabemos, tus plantas siempre tratarán de comunicarse contigo e inmediatamente te harán saber cuándo el frío las esté dañando. Así que observa con mucha atención a cada una de tus pequeñas y toma en cuenta lo que necesita para protegerse.

Manchas en las hojitas

Crecimiento lento

Suelo húmedo durante largo tiempo

Podredumbre

Follaje blando o ennegrecido

Roturas en los tallos o troncos leñosos

Quemaduras en las puntas de sus hojas

Tristeza o quemaduras en las flores

Estrés, lo que la vuelve más sensibles a enfermedades y plagas

Muerte total

Leer también [Estos errores acaban matando a tus plantas]

QUÉ DEBES HACER

-Cubre tus plantas: cuando mencionamos lo de la frazada, no bromeamos del todo, pues esa solución no es muy lejana de la realidad. Puedes usar un plástico, cualquier tipo de barrera aislante o mantas ligeras. En cuanto el clima se establece de nuevo, el material que uses quita la barrera y tus plantas se adapten de nuevo.

Cortavientos: si no puedes cubrirlas del todo, usa cortavientos para protegerlas, esta técnica es funcional sobre todo para las plantas de hoja perenne.

si no puedes cubrirlas del todo, usa cortavientos para protegerlas, esta técnica es funcional sobre todo para las plantas de hoja perenne. Mantillo: si colocas mantillo alrededor de las raíces de tus plantas, ayudará a que la tierra se mantenga caliente y, por ende, evita que se las raíces se dañen. Lo ideal es que primero abones y luego eches el mantillo antes de que llegue la temporada de invierno.

si colocas mantillo alrededor de las raíces de tus plantas, ayudará a que la tierra se mantenga caliente y, por ende, evita que se las raíces se dañen. Lo ideal es que primero abones y luego eches el mantillo antes de que llegue la temporada de invierno. Agrupa tus plantas: esta solución puede ser un poco menos efectiva, pero agrupar tus plantas ayuda a minimizar el frío extremo porque conservan el calor entre ellas; pero debes cuidar que no se “canibalicen”.

esta solución puede ser un poco menos efectiva, pero agrupar tus plantas ayuda a minimizar el frío extremo porque conservan el calor entre ellas; pero debes cuidar que no se “canibalicen”. Tus plantas en el interior: si tienes tus plantitas afuera, lo mejor es que las metas a tu casa, les salvarás la vida, sobre todo a las tropicales. Cuando el clima mejore, lo mejor es que las regreses a su zona segura para evitar que se pongan tristes.

si tienes tus plantitas afuera, lo mejor es que las metas a tu casa, les salvarás la vida, sobre todo a las tropicales. Cuando el clima mejore, lo mejor es que las regreses a su zona segura para evitar que se pongan tristes. No las podes: no las podes, es lo peor que puedas hacer por tus plantas, lo mejor es que esperes hasta que el frío termine porque las partes secas logran proteger a tus pequeñas del frío.

Leer también [Los videos de Facebook se convertirán en Reels automáticamente]

Una buena hidratación: Espera a que el suelo esté completamente seco para evitar podredumbre antes de regarlas. Evita encharcar la tierra, el frío no ayuda nada a la hora de absorber, lo que provoca que se mantenga húmeda todo el tiempo y, por ende, la raíz sufra daños graves.

Espera a que el suelo esté completamente seco para evitar podredumbre antes de regarlas. Evita encharcar la tierra, el frío no ayuda nada a la hora de absorber, lo que provoca que se mantenga húmeda todo el tiempo y, por ende, la raíz sufra daños graves. Usa fertilizante: El abono les ayudará mucho a protegerse del frío, lo mejor es que lo apliques a principios de primavera, justo un poco antes de que llegue la lluvia, para que tus plantas absorban todos los nutrientes y estén listas para soportar el invierno. El remedio de fertilizante hecho con restos de café puede ser de gran ayuda en estos momentos.

El abono les ayudará mucho a protegerse del frío, lo mejor es que lo apliques a principios de primavera, justo un poco antes de que llegue la lluvia, para que tus plantas absorban todos los nutrientes y estén listas para soportar el invierno. El remedio de fertilizante hecho con restos de café puede ser de gran ayuda en estos momentos. De nuevo, evita podar: No es necesario, de verdad, si podas excesivamente provoca que tu planta se vuelva más vulnerable y frágil a la hora de enfrentar el invierno.

Evita las consecuencias que el frío puede tener en tus plantas; protégelas y obsérvalas con bastante atención para que esta temporada no dañe su salud y hermosura.

Leer también: