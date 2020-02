Aprende a ser exitoso con lecciones de “Padre rico, padre pobre”

Padre Rico, Padre Pobre es un libro escrito por el famoso Robert Kiyosayi y Sharon Lechter publicado por primera vez en 1997. Después de 20 años de haber sido escrito, este uno de los libros de finanzas personales más revolucionarios y a la vez más criticados, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos en la historia.

“No voy detrás del dinero, voy detrás de un sueño: Ser libre”, la frase de Robert Kiyosaki

LECCIÓN 1: LOS RICOS NO TRABAJAN POR DINERO

“Hacer dinero” fue lo que decidió hacer Robert y su amigo Mike, quienes se asociaron para montar su primera empresa, recolectando por algunos días tubos de dentífrico que en ese entonces se hacían de plomo. ¿Sabes para qué? para fundirlos y terminar “haciendo dinero” como su padre le dijo fabricando monedas de cinco centavos.

Como imaginarás a la altura de esta historia, el progenitor de Robert era su Padre Pobre, quien pese a tener una gran preparación académica, además de no tener idea de cómo volverse rico, siempre tuvo problemas de dinero y su Padre Rico fue el padre de Mike, quien aunque no había terminado la secundaria, estaba construyendo un imperio.

Esto llevó al Padre Rico a explicarles un segundo concepto que es vital en el libro. Les cuenta, que a diferencia de ellos dos, casi todas las personas tienen un precio, en especial cuando dos emociones, el miedo o la codicia se apodera de ellos:

¿Miedo a que?: El Miedo de la gente a perder su trabajo, miedo a perder los ingresos, miedo a no poder pagar la hipoteca o miedo al que dirán y

La codicia: Cuando en la mente de las personas se genera ese deseo por comprar cosas una vez llegue el cheque de nómina.

Padre Rico les dice que si verdaderamente quieren ser ricos deben escapar de esta forma de pensar y les recomienda mantener sus ojos abiertos ante formas de hacer dinero, donde el dinero trabaje para ellos y no al contrario.

Basados en esta enseñanza, relata que pasados algunos días encontraron una primera oportunidad de negocio abriendo una biblioteca de Comics, pues notaron que los ejemplares viejos eran desechados por la gerente de la tienda donde trabajaban y eran devueltos al distribuidor de los mismos. Decidieron entonces hablar con la gerente y el distribuidor para poder quedárselos con el compromiso de no revenderlos.

Sin embargo para entonces, Robert y Mike habían aprendido la primera lección de que los ricos no trabajan por dinero sino que hacen que el dinero trabaje para ellos y ya estaban listos para aprender las nuevas lecciones de su Padre Rico.

LECCION 2: ¿PORQUE TENER EDUCACIÓN FINANCIERA?

En esta segunda lección, Kiyosaki introduce un nuevo concepto para ser rico y dice: No se trata del dinero que produzcas, sino de cuanto puedes conservar y por cuantas generaciones.

Dice que su Padre Rico formo bases sólidas en él y en Mike, que nunca habrían aprendido a través de la educación formal, enseñándoles de manera práctica conceptos básicos de contabilidad, como entender la diferencia entre un Activo y un Pasivo explicándoles que:

Los activos, suman flujo de dinero al ingreso, es decir, ponen dinero en nuestro bolsillo.

Los Pasivos, en cambio, sacan dinero de nuestro bolsillo.

Kiyosaki explica que el problema está en que ésta y muchas parejas no entienden la diferencia entre un activo y un pasivo, razón por la cual la gente termina atrapada en esta situación cíclica.

LECCIÓN # 3: OCÚPATE DE TU PROPIO NEGOCIO

A que se refiere Kiyosaki cuando dice que debemos tener nuestro propio negocio? No significa necesariamente fundar una empresa o vender hamburguesas, sino adquirir verdaderos activos, no pasivos ni efectos personales que no tendrán valor cuando los llevemos a casa, como un automóvil, ropa costosa o lujos, sino activos que pongan dinero en nuestro bolsillo como:

Negocios que no requieran de nuestra presencia, como un negocio donde tengamos un sistema montado con empleados a cargo o un negocio automatizado por internet, donde vendamos infoproductos. Acciones y bonos, con potencial de valorización y que podemos adquirir en el mercado de valores. Bienes raíces que generen ingresos, como un local comercial o un apartamento para rentar, más no para vivir. Pagarés. Adquirir o crear activos que generen regalías por concepto de propiedad intelectual como por ejemplo la música, guiones, libros o patentes entre otros activos. Cualquier cosa que valga, que genere ingresos o que aumente de valor y para la que haya un mercado dispuesto a comprar en cualquier momento, como por ejemplo mercancías, arte o monedas.

Kiyosaki recomienda que de esta lista de activos, nos especialicemos en los activos que más nos gusten, con el fin de enfocarnos en la tarea de generar riqueza y disfrutar haciéndolo.

Y dice dos cosas interesantes: A medida de que el flujo de dinero se aumente consecuencia del crecimiento de nuestros activos, ahí si podemos empezar a permitirnos lujos, como comprar una casa más grande, adquirir un mejor vehículo o tener estilo de vida más alto!!

Finaliza este capítulo haciendo una reflexión final que me parece muy valiosa: La gran diferencia entre la gente rica y la gente pobre y de clase media es que los ricos adquieren los lujos al final en tanto que los demás adquieren los lujos al comienzo…. a través por supuesto de un incremento del consumo y la deuda!