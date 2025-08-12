Apareció censista Aydaluz Sánchez

La censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez (31) fue encontrada con vida en la ciudad de Trujillo, después de haber sido reportada desaparecida en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, el pasado 7 de agosto. Así lo confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

La joven había desaparecido la mañana del jueves, 7 de agosto, antes de iniciar sus labores como censista, según la versión que dieron varios pobladores.

Más de un centenar de personas, entre subprefectos, profesores y pobladores, colaboraron con las autoridades en el operativo, mientras drones sobrevolaban zonas de difícil acceso para ampliar el radio de búsqueda.

Cabe mencionar que, al cierre de esta nota, se desconocen los motivos exactos de la desaparición de Aydaluz Sánchez.