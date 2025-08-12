Benavides presentó denuncia contra Espinoza

Al parecer, los enfrentamientos en el Ministerio Público no tienen cuando terminar, pues esta vez, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña Flores, anunció que han presentado una denuncia constitucional contra la actual titular de la Fiscalía, Delia Espinoza.

Los trámites realizados por la exfiscal contra Espinoza Valenzuela, se deben a que no acató la resolución de restitución a favor de su clienta que compartió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) días atrás y pueda regresar a su puesto de fiscal suprema.

El documento tramitado hacía el presidente del Congreso, José Jerí, cuenta con la firma del abogado y propia Patricia Benavides. El letrado y su clienta buscan inhabilitar por un periodo de 10 años a Delia Espinoza para que tenga prohibido ejercer un cargo público.

Cabe precisar que, esta denuncia contra Espinoza Valenzuela, se suma a la investigación preliminar que inició la JNJ semanas atrás en su contra, debido a la presunta provocación de sus trabajadores para restringir el retorno de Benavides Vargas al Ministerio Público.