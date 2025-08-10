PNP desarticula banda ‘Los Discretos de la Frontera’

La Policía detuvo a seis presuntos integrantes de red criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes. Rescató a ciudadanos de Venezuela, Colombia y Ecuador, incluidos cinco menores de edad.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta organización criminal ‘Los Discretos de la Frontera’. Dedicada al tráfico ilícito de migrantes en la zona limítrofe entre Perú y Chile.

El operativo, ejecutado por la Región Policial Tacna, se desarrolló en el kilómetro 1331 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito Gregorio Albarracín, cerca al hito 13 de la línea fronteriza.

Durante la intervención, las autoridades rescataron a 33 migrantes, entre ellos 28 venezolanos, tres colombianos y dos ecuatorianos, además de cinco menores de edad. Según las investigaciones, estas personas habrían ingresado al país desde Chile por pasos no autorizados. Posteriormente eran trasladadas hacia Tacna por ‘coyotes’ a cambio de un pago.

Los detenidos fueron identificados como Ismael Chata Calani, Eduardo Elvis Choque Flores, Alfredo Quispe Apaza, Frank Henry Coparinina, Armando Huanacuni Paco y Jaime Fura Ramos, este último sindicado como el cabecilla de la red criminal. Todos enfrentarán cargos por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

En el megaoperativo se incautaron cuatro vehículos presuntamente utilizados para el transporte de las víctimas. Tanto los detenidos como los migrantes rescatados fueron puestos a disposición del área de trata de personas de la División de Investigación Criminal de Tacna, mientras que el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes.