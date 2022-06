Adelgaza bailando en casa sin gastar en gimnasios

Bailar es así como jugar a la pelota, son formas de ejercitarnos realmente divertidas. Si las practicamos seguramente no estaremos buscando excusas para no hacerlas pues a la mayoría de las mujeres y hasta lo hombres nos encanta bailar y más si es con el fin de perder esos kilitos de más. Y no es necesario salir de casa.

No tendrás que hacer ejercicios elaborados, solo muévete al ritmo de la música

ZUMBA

Empezamos por el estilo de baile más popular de la sociedad de hoy día. El zumba no es exactamente un tipo de baile, sino más bien un programa aeróbicos que incorpora movimientos de baile en sincronía con ritmos latinos.

Fue inventado por Boto Pérez, un experto coreógrafo y bailarín residenciado en Miami, el cual tomo el nombre Zumba de una palabra de origen colombiano que significa “moverse de manera rápida y divertida” lo cual es precisamente lo que haces al bailarla.

BALLET

El cisne negro no es lo único que hace popular al ballet. De hecho es una manera efectiva de fortalecer tu espalda, caderas, piernas, abdomen y muslos. Además de que es uno de los pocos tipos de baile que puedes practicar durante el embarazo.

HIP HOP

El Hip Hop es un tipo de baile divertido enérgico y atrevido que va de la mano con una actitud un tanto agresiva, y que también es una manera muy efectiva para ayudarte a perder peso.

Sin importar por donde lo mires, un bailarín de Hip Hop siempre te transmitirá ese sentimiento de querer romper las reglas y de caminar por el mundo a su propia manera.

Así que si lo común y lo simple no es para ti, tal vez quieras darle una oportunidad al hip hop; ya que a través de él no solo tendrás un gran cuerpo sino también una actitud valiente.

DANZA DEL VIENTRE

La danza del Vientre es uno de los bailes más populares para perder peso, aunque no es tan enérgico como otras formas de baile, la danza del vientre tiene sus virtudes.

Es ideal para aquellas que estén interesadas en movimientos menos vigorosos que les permitan conectarse de manera más profunda con la música. En ese sentido la danza del vientre es una interesante y bonita alternativa.

SAMBA

La Samba es un tipo de baile brasilero de ritmo vertiginoso y que requiere de alta resistencia. Básicamente no hay nada mejor para ayudarte a perder peso; con todas sus contorsiones, movimientos de cintura y pequeños saltos. ¿Cómo no puedes terminar desarrollando una cintura ideal? La samba te permitirá desarrollar muslos, glúteos y abdomen ideales, a la vez que te permite ejercitar el resto de tu cuerpo.

SALSA

Al igual que la Samba, la salsa es otro tipo de baile emocionante y divertido, con la única diferencia de que necesitas de una pareja para poder practicarla así que puedes invitar a tu amigo, novio o esposo a que te acompañe a las clases. Si tu objetivo es perder peso mientras te diviertes, la salsa es para ti.

BAILE DE SALÓN

El baile de Salón es una alternativa elegante, sutil y hermosa pero que requiere de muchísimo trabajo. Créeme no es tan fácil como parece, el baile de salón requiere de mucho esfuerzo y entrenamiento.

Esta clase de baile ejercita la mayor parte de tus músculos, mientras afina tu coordinación y balance siendo gracias a todo esto que es contado como una de los mejores tipos de baile para perder peso que existen.