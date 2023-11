Acción Popular informó que ‘Los Niños’ fueron expulsados

El partido Acción Popular comunicó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que los legisladores Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori Celis, Ilich López y Raúl Doroteo ya no son miembros de la agrupación. Esto se debe a que fueron expulsados de manera definitiva el pasado 14 de octubre, en relación al caso conocido como ‘Los Niños’.

Según la carta enviada al presidente de la Mesa Directiva, se informa que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de Acción Popular llegó a la conclusión, después de llevar a cabo las investigaciones pertinentes, de que los mencionados parlamentarios no podían continuar siendo militantes del partido. Esta decisión se basó en la consideración de que habían ‘traicionado’ los principios doctrinales establecidos por el expresidente Fernando Belaúnde Terry.

La instancia que tomó la decisión de expulsar a Vergara, Espinoza, Flores, Mori, López y Doroteo estuvo conformada por Noemi Alderete, Jaime Cohen, Luis Jáuregui, Luis Cortegana y Carlos Begazo como titulares. Estos miembros llevaron a cabo el paso final para que los legisladores aún afiliados a Acción Popular fueran excluidos, especialmente después de haber recibido previamente una suspensión.

“Se encuentran imposibilitados de ejercer algún tipo de representación, integrar el grupo parlamentario y uso del símbolo de nuestra agrupación política, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37° del Reglamento del Congreso”, se lee en el escrito firmado por Edmundo del Águila, quien es el secretario general de AP.

“Las acotadas resoluciones han sido expedidas en última y definitiva instancia, teniendo la condición de cosa decidida y su aplicación resulta ser de forma inmediata”, finaliza.

No acatan

Los legisladores Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori Celis, Ilich López y Raúl Doroteo no aceptan la decisión de expulsión decretada por Acción Popular.

“Ha sido un saludo a la bandera o quieren quedar bien con la prensa o no sé cuál es la intención. Hemos sido bien claros al decir que un plenario no puede expulsar a militantes, para eso hay instancias. Inclusive tenemos la figura defensora del afiliado. Vamos a interponer todo recursos legales, no soy nuevo en el partido, tengo 22 años de militancia”, dijo Espinoza, quien es vocero de la agrupación de la lampa en el Legislativo. En esa línea, aseguró que recurrirán al Poder Judicial para que se anule la decisión vía una acción de amparo.

“La secretaria del tribunal de disciplina nos cita, nosotros pedimos una reprogramación y nos la niegan. Y hacen su informe sin nuestros testimonios y luego lo pasa a la primera sala. Esta nos cita para el día lunes para que vayamos el martes. Obviamente, nosotros tenemos agenda y no podemos ir de un día para otro. Le pedimos reprogramar y no nos hizo caso”, agregó.

Ante la salida de los miembros vinculados al caso ‘Los Niños’, los disidentes de Acción Popular consideran la posibilidad de regresar a la bancada. María del Carmen Alva, legisladora que renunció en protesta por la designación de Darwin Espinoza como vocero, ha insinuado esta posibilidad.