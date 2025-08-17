Estados Unidos va tras los pasos de Nicolás Maduro

Más de 4,000 militares estadounidenses están frente a las costas venezolanas. Francisco Belaunde cree posible un ataque dirigido al dictador Nicolás Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos está desplegando más de 4,000 marines y marineros en el sur del mar Caribe, al borde de las costas de Venezuela, en el marco de un esfuerzo que tiene como fin combatir a los cárteles de la droga, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de reportes de Reuters, CNN y The New York Times.

La posibilidad de operaciones militares directas en el mar y suelo extranjero de Latinoamérica es latente. Los grupos criminales a los que se enfrenta el régimen de Donald Trump son considerados responsables del flujo de estupefacientes, especialmente cocaína y fentanilo, hacia su país.

Trump ha identificado estos cárteles en México, pero recientemente también en Venezuela. El 7 de agosto último, ofreció una recompensa de US$50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, a quien acusa de ser el líder del Cártel de los Soles y de colaborar con otros grupos delictivos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Hace dos semanas, el Gobierno estadounidense incluyó al Cártel de los Soles en la Foreign Terrorist Organizations (FTO), que es la lista de grupos terroristas globales, y afirmó que ese grupo está dirigido por Maduro. En un video publicado en X, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, calificó al dictador venezolano como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Bondi también anunció que, hasta la fecha, la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado “30 toneladas de cocaína vinculadas con Maduro y sus socios”, mientras que, a fin de julio, Marco Rubio sostuvo que “Maduro es el jefe del Cártel de los Soles y está acusado de introducir drogas en Estados Unidos”.

En su momento, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, calificó el entonces posible envío de tropas contra cárteles de drogas como “amenazas directas de intervención militar” y acusó a Trump de tener una “obsesión” por mantener el control del hemisferio.