Zambrano tendría nuevo equipo tras no ser considerado en Alianza

El defensor nacional dio detalles de su próximo equipo para la temporada 2024

Este martes 30 de enero, Carlos Zambrano compartió sus reflexiones sobre su futuro en el fútbol luego de no ser considerado en Alianza Lima para esta temporada. El ‘León’ reveló que ha recibido ofertas de varios equipos de Uruguay, Argentina y Ecuador. Sin embargo, mostró un interés particular por una oferta del fútbol uruguayo, específicamente de un equipo que competirá en la Copa Libertadores 2024.

En una entrevista en el programa FutMax League, Zambrano mencionó: “Recibí propuestas de dos equipos argentinos, pero rechacé una, como Lanús, ya que no estaba totalmente de acuerdo con esa opción. De todas las ofertas que tengo, la que más me atrae en este momento es la de Uruguay, ya que es un equipo que participará en la Copa Libertadores”.

El defensor central destacó la importancia de elegir un equipo adecuado para su carrera, afirmando que espera que en una o dos semanas se concreten las negociaciones. “Deben ser equipos con los que me sienta satisfecho y que realmente quieran contar conmigo. No puedo ir a cualquier equipo”, subrayó.

Asimismo, Juan Manuel Vargas, uno de los panelistas del programa, dio pistas adicionales sobre el posible destino de Zambrano. Mencionó que se trata de un equipo con el mismo nombre que uno de Inglaterra. De esta manera, se especula que una de las opciones principales para el defensa central podría ser el Liverpool de Montevideo, actual campeón de la liga uruguaya y participante en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Carlos Zambrano y su situación con Alianza Lima

Respecto a su situación en Alianza Lima, Zambrano expresó que es poco probable que continúe en el club, ya que no ha recibido ninguna comunicación por parte del equipo, a pesar de tener un contrato vigente. “Es complicado que me quede en Alianza. Si me llaman para quedarme, tendré que considerarlo. Pero hasta ahora, no he tenido contacto con el comando técnico”, afirmó.

El jugador de 34 años también dejó en claro que su prioridad es encontrar un equipo que se alinee con sus objetivos profesionales y que desea lo mejor para Alianza Lima.

🔥 Carlos Zambrano revela que rechazó una oferta de Lanús y espera unirse a un equipo de Uruguay "Es un equipo que juega Copa Libertadores", aseguró el 'Káiser' 📲 Suscríbete a https://t.co/IarX6uePzW#FUTMAXLeague pic.twitter.com/5EyFmwnas4 — Liga1 Play (@liga1_play) January 30, 2024