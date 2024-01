¿Nolberto Solano se unirá al equipo de Ricardo Gareca en Chile?

‘Ñol’, se refirió a la posibilidad de formar parte de la ‘roja’

La selección chilena sorprendió al anunciar la contratación del entrenador Ricardo Gareca para liderar su equipo en la Copa América 2024 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Este movimiento generó revuelo en Perú, ya que Gareca tuvo un pasado de siete años como entrenador de la selección peruana.

Nolberto Solano, quien trabajó junto a Gareca en el cuerpo técnico de la selección peruana desde 2015 hasta 2022, compartió su opinión sobre esta noticia en una entrevista con La Tercera de Chile. “Me imagino que están felices, se han llevado a mi jefe… Me da mucha felicidad que estén con Ricardo. Se están llevando una linda persona y un gran profesional. Un tipo del que los resultados hablan por él. Ya ves todo lo que ha pasado en Perú”, expresó Solano.

Cuando se le preguntó si estaría interesado en formar parte del cuerpo técnico de la selección chilena, Solano mencionó: “Esta opción de Chile se estaba discutiendo desde diciembre y ahora se hace oficial. Sigo en contacto con Ricardo. Hablamos y nos saludamos por la amistad que hemos construido, pero no tengo información sobre la posibilidad de unirme a Chile. Si Ricardo no ha mencionado nada, no está obligado a trabajar conmigo. Él tomará las decisiones que considere necesarias”.

Además, Solano destacó el manejo grupal que Gareca tuvo en la selección peruana, algo que será crucial para trabajar con la “generación dorada” de Chile. “Da libertad al futbolista según sus características, lo deja desarrollarse. Es muy simple y llega mucho al futbolista, lo deja que incremente todo su potencial. Es lo que nos pasó en Perú. Se ganó la confianza del futbolista, le devolvió la autoestima”, agregó Solano.

Por otro lado, Solano en una entrevista en Willax Deportes también elogió la capacidad de Gareca para confiar en los jugadores, algo que podría beneficiar a la selección chilena. “Es un tipo que cree mucho en el futbolista y ustedes tienen grandes jugadores”, comentó.