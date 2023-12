Yoshimar Yotún habló sobre su renovación con Sporting Cristal

Después de un largo período de no hablar sobre su situación en el equipo del Rímac, ‘Yoshi’ finalmente explicó las razones detrás de su decisión y describió lo ocurrido como una especie de “novela”

El lunes 4 de diciembre, todas las especulaciones sobre el futuro de Yoshimar Yotún llegaron a su fin, ya que Sporting Cristal anunció oficialmente la extensión del contrato de su capitán hasta finales del 2026. Esta decisión descartó ofertas de Universitario de Deportes y Alianza Lima. A pesar de que el presidente del club, Joel Raffo, se expresó al respecto tras la polémica, el verdadero protagonista, luego de semanas de silencio, ofreció una entrevista detallada sobre cómo vivió esos momentos y por qué no salió a desmentir las informaciones.

Yotún Flores describió como una “novela” los rumores que lo relacionaban con los equipos de Ate y La Victoria, mencionando que vivió días difíciles debido a la constante especulación mientras jugaba partidos cruciales con la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Respecto a su elección de no aclarar la situación, explicó que no lo consideró necesario en ese momento, ya que tenía un contrato laboral vigente por un año más, por lo que no veía necesario intervenir.

“Muy feliz de estar aquí sentado y hablar de lo que ha sido esta novela con mi nombre. Estoy feliz de estar acá, de pertenecer a este club, de seguir jugando donde prometí que nunca me iba a ir. Han sido semanas duras desde que estaba en la selección disputando los partidos de Eliminatorias, todo esto se desarrolló y fui tendencia, comenzaron a mencionarme por aquí y por allá. Obviamente, estaba enfocado en la selección, pero cuando se acabó eso se seguía hablando. Yo siempre me mantuve callado porque tengo contrato con Sporting Cristal y no era el momento de hablar ni nada, siempre lo manejé con el respeto posible para los involucrados. Obviamente, creo que no es ninguna novedad de qué equipo soy hincha, eso no se puede ocultar, pero decidí con mi empresario callar y hablar cuando era el momento. Ahora es un momento lindo, espectacular. Han sido semanas duras, pero ahora estoy más tranquilo”, indicó para Cristal TV.

Leer más:

El agradecimiento por la renovación



Durante su conversación con Romina Antoniazzi, gerente de Imagen del club, Yotún expresó su agradecimiento no solo hacia Joel Raffo, sino hacia todos los miembros del equipo, quienes lo hicieron sentir valorado y apreciado, a pesar de vivir momentos tensos al inicio de la temporada, incluyendo amenazas de barristas durante un entrenamiento. A pesar de esta experiencia negativa con parte de la afición, agradeció a aquellos que en los últimos días le escribieron pidiéndole que permaneciera en La Florida.

“Tuvimos una reunión previa a lo que Cristal me planteó, que era extender mi vínculo por dos años más y la verdad que me sentí muy valorado y eso que este año pasé cosas complicadas, pero lo cierto es que Joel Raffo, los directivos, la institución en sí han hecho que me vuelva a sentir querido y valorado en el club. Solo tengo palabras de agradecimiento para la institución y para todos esos hinchas que se tomaron un poco de su tiempo para mandarme un mensaje para que no me vaya”, indicó.