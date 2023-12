Alianza Lima oficializó a Renzo Garcés como su primer fichaje

El jugador defensivo acordó términos contractuales con el equipo de Victoriano luego de desempeñarse exitosamente en la Universidad César Vallejo durante una temporada favorable

Tras liberar jugadores, Alianza Lima está activamente en busca de nuevos fichajes para su equipo. El martes 5 de diciembre, el club ‘íntimo’ confirmó a Renzo Garcés como su primera adición para la temporada 2024. El defensor de 27 años, destacado por su sólido desempeño en la Universidad César Vallejo, lucirá la camiseta ‘blanquiazul’.

Mediante plataformas de redes sociales, el club de La Victoria anunció oficialmente la adquisición del defensor central originario de Ucayali. ”¡Garcés es blanquiazul! ¡Bienvenido al más grande!”, publicó el equipo aliancista.7

Renzo Garcés marca el inicio de las adiciones a la plantilla de Alianza Lima para el próximo año. Hasta ahora, el equipo no ha concretado más fichajes, limitándose a anunciar múltiples salidas, como las de Christian Cueva, Cristian Benavente, Aldair Rodríguez, Andrés Andrade, Pablo Míguez, Josepmir Ballón y otros más.

“Éxodo 33: 14-15. Y él dijo: Mi Presencia irá contigo, y te haré descansar. Y Moisés respondió: Si tu Presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Sé quien va delante de mi y quién es mi ancla seguro: Jesucristo. Preparado para este nuevo propósito en el cual me llamaste, Señor”, citó el defensor de 27 años un pasaje bíblico para presentarse como nuevo futbolista ‘blanquiazul’.

Aparte de Garcés, el club de La Victoria tiene la intención de incorporar a Marco Huamán, un jugador surgido de la cantera del Sport Huancayo, con quien ya han pactado. También están considerando fichajes desde el extranjero, como Gastón Campi (Argentina), Alan Medina (Uruguay) y Eric Remedi (Argentina).

De Copa Perú a Liga 1

Renzo Garcés, nacido en Pucallpa en 1996, inició su formación en el ADU de Ucayali antes de trasladarse al modesto Mariscal Castilla, donde participó en la Copa Perú 2009. Cinco años después, estableció su residencia en la capital para continuar su desarrollo profesional en las divisiones juveniles de la Universidad San Martín (USMP).

Fue precisamente con los ‘santos’ que Renzo Garcés hizo su debut en la máxima categoría del fútbol peruano, participando en todos los torneos locales. En 2017, dio un paso significativo al unirse a Sporting Cristal, donde se estableció en ciclos exitosos, conquistando el Torneo Descentralizado al año siguiente.

Al no tener oportunidades en el equipo principal, Garcés fue cedido al año siguiente a la Universidad César Vallejo (UCV) por solicitud de José Guillermo del Solar. Tras una temporada destacada, el club ‘poeta’ decidió adquirir su ficha. Convertido en propiedad del equipo trujillano, se consolidó como una pieza fundamental durante cinco temporadas, compitiendo también en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Gracias a su destacado rendimiento con la camiseta de la César Vallejo, Renzo Garcés logró integrar la selección peruana bajo la dirección de Ricardo Gareca. En un inicio, fue convocado para la Copa América 2021, aunque no tuvo minutos en el campo. En el 2022, tuvo sus primeras apariciones con la selección en los amistosos contra Panamá y Jamaica. Sin embargo, luego de esos encuentros, no volvió a ser convocado.

El 2023 de Renzo Garcés



Durante el 2023, Renzo Garcés tuvo un papel protagónico en la Universidad César Vallejo. El recién llegado a Alianza Lima disputó 36 partidos a lo largo de la temporada, siendo titular en todos ellos. Fue uno de los jugadores más activos del plantel ‘poeta’, acumulando 3,160 minutos en el campo, según datos del portal especializado Transfermarkt.

En términos defensivos, según Sofascore, el defensor mantuvo un promedio por partido de 1.3 intercepciones, 1.3 entradas, 4.7 balones recuperados y 4.1 despejes en la Liga 1. Además, mostró un sólido porcentaje de duelos ganados en la temporada (67%) y recibió siete tarjetas amarillas, viendo la tarjeta roja en dos ocasiones.