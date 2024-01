Ya puedes inscribirte a la devolución del Fonavi

Habilitan portal para ingresar a padrón oficial

Si eres fonavista y aún no te has inscrito para ingresar al padrón de pago 2024, debes entrar a la página web y registrarte en la Secretaría Técnica del Fonavi. Hasta hace unos días esta página señalaba lo siguiente: “temporalmente está deshabilitado por periodo de pago”, lo que no permitía que exaportantes puedan inscribirse. Desde ayer, ya está habilitada.

Según Eduardo Gaytán Vilca, coordinador de la Secretaría Técnica, el registro del formulario 1 no se podía realizar, debido a que la líneas “están saturadas” en esta temporada de devolución de pagos.

“Si hay algún usuario fonavista que haya aportado en el periodo del Fonavi y no se ha inscrito aún, lo puede hacer a partir de la primera semana de enero. No hay una fecha límite, no se va a acabar, lo pueden hacer tranquilamente”,

explicó.

Como es de dominio público, la Comisión Ad Hoc ya se reunió el pasado 4 de enero determinando que este mes se activen los pagos a los herederos de fonavistas fallecidos y a quienes estaban en los grupos 1 al 19 y que no cobraron en su momento.

Hoy, aquellos que no se habían podidio inscribir ya pueden hacerlo entrando https://apps4.mineco.gob.pe/registro0/registro.htm

¿Cómo se hace el registro con el formulario 1?

Si aún no te registras en el Fonavi, deberás presentar el Formulario 1, la ficha con los datos de identificación e historial laboral del fonavista. Así lo podrás presentar por internet, cuando la función se vuelva a habilitar:

Primero debes registrarte en la página del Fonavi: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/temp-Popup.jsp

Haz clic en “Crear usuario”, al medio, en la parte inferior de la página.

Llenar tus datos, así seas el titular (fonavista) o solicitante (representante o deudo del fonavista).

Aquí se te permitirá rellenar el formulario 1 virtualmente.

Para llenar el formulario 1 virtual podrás hacerlo ingresando a este enlace: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/index.jsp. Esta es la información y datos que te pedirán:

Información personal: datos básicos. Primero colocar el tipo de documento y el número del mismo. Suministrar apellidos y nombres completos, como lo solicita la página. Colocar la fecha de nacimiento y el sexo, ya sea masculino o femenino. En un recuadro similar solicitan la ubicación actual.

También debes ingresar el número de teléfono personal y colocar una dirección de correo electrónico actual. Cuando termine el cuadro principal, debe ir directamente al cuadro inferior.

En ese punto, suministrar el historial laboral. Y se recomienda ser cuidadoso con las fechas. Colocar el tipo de registro, número particular, el nombre de la empresa y la fecha de inicio y finalización.

Al final, podrás agregar datos adicionales solicitados por la estructura, el estado de retiro, la fecha de ONP, la fecha de conexión de SNP y AFP.

Si quieres revisar el estado de tu registro, deberás acceder a este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/index.jsp si se te complica seguir estos pasos o necesitas más información sobre este registro, podrás comunicarte a la Plataforma Única de Atención Virtual.