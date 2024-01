Hoy: Así actualizas tus datos para entrar a padrón de pago

FONAVISTA, TE EXPLICAMOS LO QUE TANTO DESEABAS SABER PARA NO QUEDAR FUERA DE NUEVOS GRUPOS

Este enero continuará la devolución de los aportes al Fonavi, con todos aquellos que salieron en las 19 listas y no cobraron hasta la fecha, de igual modo de acuerdo la Ley 31928 en prelación con las personas mayores de 60 años, con alguna discapacidad o enfermedad terminal. Si aún no sabes cómo actualizar tus datos o inscribirte en el padrón para no quedar fuera de la programación de las diferentes listas, hoy El Men te enseña que es lo que debes hacer para recuperar tus aportes.

¿Dónde puedo obtener el Formulario Nº 1?

El Formulario N° 1 puede ser descargado a través de la página web de la Secretaría Técnica: www.fonavi-st.pe, sección “DESCARGA DE FORMULARIOS” “Formulario Nro. 1 Para Fonavistas”.

¿Si ya me identifiqué como potencial Fonavista (F0) con mi DNI, significa que ya cumplí con la presentación del Formulario Nº 1?

No, usted debe culminar con la presentación del Formulario N° 1, registrando su Historial Laboral, por cualquiera de los canales implementados por la Secretaría Técnica, como son: Accediendo a la página web de la Secretaría Técnica (www.fonavi-st.gob.pe) haciendo clic en el botón “Registro Historial Laboral F-1.

¿Cuánto cuesta el trámite del procedimiento de presentación del Formulario de Inscripción al proceso de devolución?

Todo el procedimiento es gratuito. Cualquier trámite destinado a la devolución de aportes a los trabajadores que contribuyeron al FONAVI es gratuito. Si tuviera alguna consulta sobre el particular, ponemos a su disposición nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Si no recuerdo fechas de inicio y fin de trabajo para incluirlas en el Formulario Nº 1 (que incluye los datos de identificación e historial laboral)?

Le rogamos hacer el esfuerzo necesario para consignar en el Formulario N° 1, la información de sus empleadores y periodos de trabajo durante el periodo de aportaciones al FONAVI (julio 1979 – agosto 1998). El éxito del registro de la historia laboral del Fonavista Titular, para contar con la mejor información de sus periodos trabajados, dependerá en gran medida de la información que nos proporcione.

Si la empresa donde laboré ya no existe (dada de baja o liquidada): ¿qué información debo consignar en el Formulario Nº 1?

En el Formulario N° 1 se debe consignar los datos de sus empleadores durante el periodo de aportaciones al FONAVI (julio 1979 – agosto 1998), sean empresas que se encuentren en actividad o hayan desaparecido (dadas de baja o liquidadas).

Si aporté de manera facultativa al FONAVI como independiente (con recibo de honorarios), ¿cómo debo consignar mis aportes en el Formulario Nº 1?

Los trabajadores independientes que aportaron facultativamente al FONAVI, deberán consignar en la sección de Historia Laboral del Formulario N° 1, el tipo y número de documento vigente (Libreta Tributaria, RUC) a la fecha en que realizó sus aportes; así como los periodos trabajados (fecha de inicio y cese).

¿Hasta cuándo puedo registrar mi Formulario N° 1?

La fecha de finalización del registro del Formulario N° 1 (con los datos de identificación e historial laboral) será comunicada oportunamente por la Comisión Ad Hoc – Ley 29625.

¿Cómo puedo consultar mi registro de Formulario N° 1 de Inscripción al Proceso de Devolución del FONAVI (que incluye los datos de identificación e historial laboral)?

Para poder visualizar la información del Formulario N° 1 que usted ha registrado debe ingresar a la página web www.fonavi-st.gob.pe, opción “Registro de Historia Laboral – F1”, consignando su usuario y contraseña SIFONAVI.

Otra forma de poder informarse, si está registrado en el proceso de inscripción al Proceso de devolución del FONAVI, es por nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Ya registré mi Formulario N° 1, por qué no salgo en listas, qué me falta presentar?

Si usted efectuó aportes al Fonavi como trabajador, de manera dependiente o independiente, sólo debe cumplir con registrar presentando el Formulario N° 1, a través de cualquiera de los canales de atención implementados por la Secretaría Técnica.

Si usted ya cumplió con efectuar su registro no debe volver a hacerlo.

Tenga en cuenta que sólo se requerirá al Fonavista documentación supletoria en caso ésta sea necesaria.

NO ES NECESARIO PRESENTAR DOS VECES EL FORMULARIO N° 1

¿Registré mi Formulario N° 1 poco antes del cambio de Ley, debo volver a presentarlo?

No, ya no debe volver a hacerlo. Se da por cumplida el registro si usted ya presentó su Formulario N° 1 por cualquiera de los canales implementados por la Secretaría Técnica.

¿Es necesario volver a inscribir mi Formulario N° 1 bajo el nuevo marco legal?

No, ya no debe volver a hacerlo. Se da por cumplida el registro si usted ya presentó su Formulario N°1 por cualquiera de los canales implementados por la Secretaría Técnica.

¿Cómo se realiza la presentación del Formulario N° 1 en caso el Fonavista titular resida en el extranjero o familiar fallecido?

Para el caso de familiar fallecido, la presentación del Formulario N° 1 lo puede realizar cualquier familiar directo (como solicitante) consignando los datos del Fonavista titular a través de la página web www.fonavi-st.gob.pe, haciendo clic en el botón “Regístrese en el SIFONAVI” y “Registro de Periodo Laboral – F1”. Para mayor información sobre el registro del Formulario N°01 comunicarse con nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al número telefónico: (01) 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

En caso el Fonavista titular resida en el extranjero podrá realizar su presentación a través de la página web www.fonavi-st.gob.pe, haciendo clic en el botón “Regístrese en el SIFONAVI” y “Registro de Periodo Laboral – F1”.

¿Deseo realizar cambios en mi Formulario N° 1? ¿Qué debo hacer?

Para actualizar datos del Formulario N° 1 que usted ha registrado debe ingresar a la página web www.fonavi-st.gob.pe, opción “Registro de Historia Laboral – F1”, consignando su usuario y contraseña SIFONAVI. Estos cambios se realizan sólo en aquellos F1 de usuarios que no hayan sido considerados como beneficiarios en ningún grupo de pago anterior.

¿No completé el registro del F1, cómo puedo terminarlo?

Para culminar sus datos del Formulario N° 1 usted debe ingresar a la página web www.fonavi-st.gob.pe, opción “Registro de Historia Laboral – F1”, consignando su usuario y contraseña SIFONAVI.

¿Dónde puedo obtener mi usuario y contraseña del SIFONAVI?

Si olvidó su usuario y clave en el SIFONAVI, comuníquese a nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La Clave SIFONAVI es personal e intransferible. El uso adecuado de dicha clave es de responsabilidad absoluta del Usuario SIFONAVI.

Le puede interesar [Editaron chats para sacar a Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación]

ASÍ TE ENTERAS CÓMO ESTÁ TU EXPEDIENTE

¿Cuál es el estado de los documentos sustentatorios que envié por correo anteriormente?

Puede utilizar nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Cómo y por qué medio debo presentar mis documentos sustentatorios?

Puede utilizar nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Qué tipo de sustentos debo presentar para la devolución de mis aportes?

Todos los documentos que permitan acreditar las aportaciones.

¿No poseo sustentos, es obligatorio presentarlos?

Si usted efectuó aportes al Fonavi como trabajador, de manera dependiente o independiente, sólo debe cumplir con registrar presentando el Formulario N° 1, a través de cualquiera de los canales de atención implementados por la Secretaría Técnica.

Si usted ya cumplió con efectuar su registro no debe volver a hacerlo.

Tenga en cuenta que sólo se requerirá al Fonavista documentación supletoria en caso ésta sea necesaria.

¿La entrega de sustentos también aplica a los trabajadores independientes y aportantes facultativos al FONAVI?

Aplica a todas aquellas personas que aportaron al FONAVI.

Fecha de los nuevos grupos de pago.

La Comisión Ad Hoc comunicará la aprobación de los siguientes grupos de pago de devolución de aportaciones al FONAVI.

Emisión de CERAD con monto actualizado a devolver.

La Comisión Ad Hoc comunicará la aprobación de los siguientes grupos de pago de devolución de aportaciones al FONAVI, así como la emisión de los Certificados de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos. ¡No quedes fuera!

Leer también: